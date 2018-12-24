У людей переломы: в России сошла с рельсов электричка. Фото и видео ЧП

В России на Кубани два вагона электрички сошли с рельс из-за схода селя. Жертв нет, но у троих людей переломы.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказкой железной дороги. Всего в электропоезде находилось 27 человек и два проводника.

Электричка Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Инцидент произошел около 6 утра в понедельник, 24 декабря, недалеко от города Туапсе Краснодарского края. Троих пострадавших с переломами доставили в больницу.

На месте происшествия организовали перевозку пассажиров автобусами до соседних станций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Соликамске девять горняков оказались отрезаны от выхода из шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены. 23 декабря обнаружили, что все люди умерли.

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