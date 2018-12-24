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У людей переломы: в России сошла с рельсов электричка. Фото и видео ЧП

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В России на Кубани два вагона электрички сошли с рельс из-за схода селя. Жертв нет, но у троих людей переломы.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказкой железной дороги. Всего в электропоезде находилось 27 человек и два проводника.

Электричка

Электричка

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Инцидент произошел около 6 утра в понедельник, 24 декабря, недалеко от города Туапсе Краснодарского края. Троих пострадавших с переломами доставили в больницу.

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На месте происшествия организовали перевозку пассажиров автобусами до соседних станций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Соликамске девять горняков оказались отрезаны от выхода из шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены. 23 декабря обнаружили, что все люди умерли.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
В традициях паРАШИ 100% реальные цифры жертв узамолчаны !
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Думаю, там куча туров. Кацапские СМИ просто брешут, как всегда.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Почему без трупиков? Даже не интересно! Кацапы - это скот, трупы должны быть не в этот раз, так в следующий.
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