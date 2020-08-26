У Лаврова заявили, что отравление Навального "невыгодно для России"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального якобы "не выгодно для российского руководства".

Так, в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ сказано, что в ходе встречи главы ведомства Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана с российской стороны говорилось о готовности якобы открыто и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только отравление Навального, но и дела Литвиненко и Скрипалей.

"При этом внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального. Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет", – сказано в сообщении.

Как заявили в министерстве, "российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес Кремля в отравлении Навального. Он заявил, что в Кремле не могут относиться к обвинениям серьезно и назвал их "пустым шумом".

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным обвинениям о причастности Путина к отравлению. Это обвинения, которые абсолютно не могут быть правдой. Скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относится не намерены", – заявил Песков.

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