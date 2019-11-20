Глава парламента Эстонии потребовал от России вернуть захваченные территории государства. Ранее о возврате территорий заявили в Финляндии.

Я не очень глубоко посвящен в территориальные споры на севере Европы, но предполагаю, что, если начать искать, то их там можно найти достаточно много.

Более актуальным и важным мне представляется другой вопрос: "Нужно ли это делать? Куда может привести выдвижение территориальных претензий?"

Я думаю, что этого делать не следует. Во-первых, потому что мир изменился, изменился радикально. Время геополитики прошло. Никто за территории уже не воюет. Даже успешная аннексия или возвращение территории сегодня создает для страны больше проблем, чем возможностей. Страны выходят в мировые лидеры не за счет территориальных приобретений, а за счет научно-технического прогресса, экономического роста, социального благополучия.

На мой взгляд, спор за территории – это вчерашний день, это, если хотите, политический атавизм. Территории как таковые никому не нужны. Не говоря уже о политических последствиях таких споров.

К сожалению, российские политики сами открыли этот "ящик Пандоры", поощряя и осуществляя пересмотр границ, доставшихся от СССР. Карабах, Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, Крым.. Что дальше?

Российские политики сами открыли этот "ящик Пандоры", поощряя и осуществляя пересмотр границ, доставшихся от СССР

Да, это были административные границы. Да, они были определены произвольно, Иосиф Виссарионович Джугашвили карандашом по карте водил как бог на душу положит. Но у лидеров новых независимых государств, образовавшихся после разрушения Союза, хватило ума не начинать передел территорий, который может привести только к одному - к войне, экономическому упадку и отсталости.

В мире и в Европе сейчас можно наблюдать растерянность от сложности проблем, которые подбрасывает глобализация, "спиритические сеансы" с оживлением атавистических политических течений – национализма, империализма, шовинизма и т.п.

Не от большого ума возникают эти попытки предъявить счета за прошлые обиды и потери, какими бы болезненными для национальных чувств и тактически выгодными политически они кому-то не казались. Я не думаю, что это те вопросы, которые должны находиться в центре внимания европейских политиков. В том числе и в Эстонии.

Подводя итог, я бы сказал, что это очень опасная тенденция. Тенденция, которая не отвечает духу времени и реальным национальным интересам стран. И это яркое свидетельство того, что прежде чем принимать какие-то важные политические решения, нужно подумать, как они отзовутся.

Я считаю, что принимая решение о поддержке сепаратистов в соседних странах, или о нарушении территориальной целостности стран, чем бы они ни обосновывались и ни оправдывались, российское руководство допустило очень серьезную ошибку. Такие решения, во-первых, провоцируют целую цепочку дальнейших, чаще всего нежелательных событий, а, во-вторых, такие решения, когда приходит понимание их ошибочности или просто меняется общая ситуация, очень трудно пересматривать.

Что касается того, означает ли факт озвучивания территориальных претензий, что "позиции Кремля ослабевают", то это очень сложный вопрос. Да, сейчас Россия пытается вернуть себе статус мирового геополитического игрока. Другой вопрос – нужно ли это сейчас России, достаточно ли у нее сил и возможностей для того чтобы играть в эти игры. Это ли для неё главное сейчас? Я в этом очень сильно сомневаюсь, глядя хотя бы на пример Китая.

Но эти заявления – очень плохой признак. "Как аукнется, - говорят, - так и откликнется". Россия получает ответ на свои собственные действия, и он явно не последний. Это ведь тот же политический алгоритм - если им можно, почему нам нельзя. Но самое неприятно состоит, на мой взгляд, в том, что в мировой политике воцаряются хаос и неопределенность с неизбежным их следствием – возвращением к праву силы.

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