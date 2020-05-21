У Кадырова заподозрили коронавирус: СМИ сообщили о срочной доставке главы Чечни в Москву
У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирусную болезнь COVID-19.
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Как сообщил Telegram-канал "Baza", Кадырова доставили спецбортом в Москву, в одну из лучших клиник.
"На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы", – говорится в сообщении.
По данным источника, у Кадырова диагностировали поражение легких, однако COVID-19 еще окончательно не подтвердили.
Как писал OBOZREVATEL, на днях Рамзан Кадыров потребовал увольнять чеченских врачей, которые жалуются на нехватку средств защиты от коронавируса.