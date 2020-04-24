У чиновника Путина обнаружили коронавирус

У первого замминистра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус СOVID-19.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash. В сообщении сказано, что чиновник сдал тест в ЦНИИ Роспотребнадзора – и он оказался положительным.
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Алафинов в прошлом занимал различные должности в Министерстве финансов, был заместителем руководителя Росавтодора. С 2018 года – первый замминистра транспорта РФ.
У Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заняла второе место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, на первом уже оказались США.
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