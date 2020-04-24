Главная Новости
24 апреля • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

У чиновника Путина обнаружили коронавирус

474
Читать материал на украинском

У первого замминистра транспорта Российской Федерации Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус СOVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash. В сообщении сказано, что чиновник сдал тест в ЦНИИ Роспотребнадзора – и он оказался положительным.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Алафинов в прошлом занимал различные должности в Министерстве финансов, был заместителем руководителя Росавтодора. С 2018 года – первый замминистра транспорта РФ.

У Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус

У Иннокентия Алафинова обнаружили коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заняла второе место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, на первом уже оказались США.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги