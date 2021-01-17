У берегов Турции затонул сухогруз из РФ: десятки людей оказались за бортом. Видео

Марина Лисничук Новости России 13:19, 17.01.2021 Обновлено: 13:48, 17.01.2021

Сухогруз "Арвин" под флагом России 17 января затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Власти Турции приступили к спасению 15 моряков.

Об этом сообщило агентство "Анадолу". А российские СМИ заявили о гибели двух членов экипажа судна (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", – заявил губернатор провинции Синан Гюнер.

Поисково-спасательная операция по сухогрузу "Арвин"
aa.com.tr

По его словам, информации затоплении спасательных шлюпок не поступало. При этом поисково-спасательную операцию затрудняли плохие погодные условия – спасатели с трудом могли направиться в зону бедствия, из-за сильного ветра и волн.

Позже в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщили о спасении трех моряков, в росСМИ уточнили, что в результате кораблекрушения погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области РФ затонуло рыболовецкое судно "Онега". Спасти удалось только двоих из 19 рыбаков на борту.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

"Киборг" – о бое за ДАП: вражеские танкисты, испугавшись, раздавили своих же бойцов. Фото

Под Киевом при посадке разбился вертолет. Фото с места аварии

На чем ездят Кароль, Дорофеева и Потап: самые роскошные автомобили украинских звезд

"Должны были взять позиции врага". Разведчики рассказали, что не так с официальной версией гибели Красногрудя и Журавля

Террористы "Л/ДНР" передадут Украине пленных в одностороннем порядке: Кравчук ответил