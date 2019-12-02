Самолет и 62-метровая яхта: пропагандистку Путина уличили в "выгодном" романе

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обнаружил у российской пропагандистки Наили Аскер-Заде частную 62-метровую яхту и самолет бизнес-класса.
Соответствующее расследование было опубликовано в понедельник, 2 декабря (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По данным политика, ведущая российского телеканала "Россия-1" является любовницей главы банка "ВТБ" Андрея Костина. Именно благодаря этому роману у Аскер-Заде якобы и появились предметы роскоши.
Аскер-Заде уличили в романе с главой банка "ВТБ"
Наиля Аскер-Заде
baza.io
Андрей Костин
ВВС
Так, ФБК выяснил, что стоимость яхты – $62 млн. Она принадлежит оффшорной компании. Самолет также зарегистрирован на оффшор в Карибском бассейне. При этом предыдущим владельцем самолета была структура банка "ВТБ". Стоимость модели Bombardier Global 6000 составляет около $60 млн.
У пропагандистки Аскер-Заде нашли самолет
fbk.info
У пропагандистки Аскер-Заде нашли яхту
fbk.info
У пропагандистки Аскер-Заде нашли яхту
fbk.info
У пропагандистки Аскер-Заде нашли яхту
fbk.info
У пропагандистки Аскер-Заде нашли яхту
fbk.info
Примечательно, что информационные агентства ТАСС и РИА "Новости" удалили опубликованные ранее материалы о расследовании Навального. На страницах со статьями появились сообщения об ошибке.
Сама Аскер-Заде прокомментировала расследование на странице в Instagram "Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет", – написала она.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали итальянскую виллу пропагандиста Владимира Соловьева, регулярно критикующего Европу.
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