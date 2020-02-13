Никакого удовлетворения от того, что завтра Дадаева, убийцу Бориса Немцова, могут отправить из колонии в тюрьму, я не испытываю.
Да, по фото видно, что в колонии строгого режима он устроился неплохо. Но я не нахожу ни удовольствия, ни утешения в том, что это "неплохо" превратится в "невыносимо" усилиями того самого государства, по заказу которого Борис и был убит, а те, кто отдавал приказ, "потерялись".
Заур Дадаев в колонии строгого режима
Заур Дадаев в колонии строгого режима
Заур Дадаев в колонии строгого режима
Что такое ФСИН – мы все знаем. А один из ее бывших сотрудников, знающий это особенно хорошо, предпочел сегодня застрелиться в суде, лишь бы не отправиться туда на три года.
Никакая месть, никакая самая страшная тюрьма не вернёт Бориса. В его память мы должны не сгноить убийц в сибирских тюрьмах, а забрать власть из рук заказчиков убийства.
Но вместо этого они продолжают сами забирать жизнь и свободу у других. А тюрьмы остаются филиалом ада, и если сегодня там будут мучить Дадаева, то завтра – парней из московского дела.
Я не призываю к всепрощению, ни в коем случае. Я просто напоминаю, что заказчики убийства не наказаны. До встречи на марше Немцова 29.02!
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