Никакого удовлетворения от того, что завтра Дадаева, убийцу Бориса Немцова, могут отправить из колонии в тюрьму, я не испытываю.

Да, по фото видно, что в колонии строгого режима он устроился неплохо. Но я не нахожу ни удовольствия, ни утешения в том, что это "неплохо" превратится в "невыносимо" усилиями того самого государства, по заказу которого Борис и был убит, а те, кто отдавал приказ, "потерялись".

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Что такое ФСИН – мы все знаем. А один из ее бывших сотрудников, знающий это особенно хорошо, предпочел сегодня застрелиться в суде, лишь бы не отправиться туда на три года.

Никакая месть, никакая самая страшная тюрьма не вернёт Бориса. В его память мы должны не сгноить убийц в сибирских тюрьмах, а забрать власть из рук заказчиков убийства.

Но вместо этого они продолжают сами забирать жизнь и свободу у других. А тюрьмы остаются филиалом ада, и если сегодня там будут мучить Дадаева, то завтра – парней из московского дела.

Я не призываю к всепрощению, ни в коем случае. Я просто напоминаю, что заказчики убийства не наказаны. До встречи на марше Немцова 29.02!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.