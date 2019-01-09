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''Ты животное, тварь'': горе-мать из России сняла на видео издевательства над ребенком

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В сети всплыло скандальное видео, на котором 27-летняя жительница Москвы (Россия) издевается над собственным ребенком.

Кадры, появившиеся в соцсетях, шокировали пользователей. Мальчик, на теле которого видно кровоподтеки, сидел в ванной, а горе-мать кричала на него, не стесняясь в выражениях.

"В детский дом в понедельник поедешь, тварь. Всё в г*вне, и кофта, всё в г*вне, тварина!", – слышно на видео.

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''Ты животное, тварь'': горе-мать из России сняла на видео издевательства над ребенком

РИА ФАН

"Не могу, меня тошнит от этого ребенка, ты животное, скотина, не нажрешься никак, в детский дом в понедельник поедешь, ты животное, ты не человек", – продолжила издевательства москвичка.

Как уточняет РИА ФАН, знакомые семьи говорят, что это не первый подобный случай. Ранее женщина оставляла малыша на целые сутки в манеже без постельного белья.

"У младшего ребенка в этой семье паралич руки из-за последствий родовой травмы. А родители утверждают, что в соцсетях их травят вот уже в течение двух лет. Семью проверяли и сотрудники социальных служб, и полиция, причем несколько раз, но никаких претензий не возникало", – отметили также они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростове-на-Дону местного школьника жестоко избил его одногодка.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Вот так из россиян вырастают бездушные и гнилые твари. Жуть! Вот поэтому руссо туристо так легко вычислить из общей толпы!
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