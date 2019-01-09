''Ты наш герой!'' Спасатели навестили малыша, найденного под завалами в Магнитогорске

Сотрудники МЧС РФ, которым удалось достать живым из-под завалов полуразрушенного жилого дома в Магнитогорске 11-месячного малыша Ваню Фокина, навестили ребенка в больнице.

Петр Гриценко и Анатолий Чумичев смогли увидеть спасенного ими 31 декабря мальчика, сообщает "Первый канал". Сейчас ребенок находится на лечении в одной из клиник Москвы.

"Выздоравливай, мой сладкий богатырь, мамочку слушайся. Мы за тобой следим. Все тебе привет передают", – произнес Гриценко, который и достал ребенка из-под руин.

Скриншот из видео

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Отмечается, что сотрудники МЧС приехали всем отрядом, чтобы навестить малыша, однако не смогли попасть в реанимацию, где все еще находится мальчик.

"Когда Ваня подрастет, обязательно придем к нему все вместе. И скажем: "Мы рады, что ты жив и здоров!" – рассказали спасатели, растрогавшись во время общения с мамой ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома.

Под завалами нашли 11-месячного ребенка, который чудом выжил на 30-градусном морозе.

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