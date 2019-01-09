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''Ты наш герой!'' Спасатели навестили малыша, найденного под завалами в Магнитогорске

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Сотрудники МЧС РФ, которым удалось достать живым из-под завалов полуразрушенного жилого дома в Магнитогорске 11-месячного малыша Ваню Фокина, навестили ребенка в больнице.

Петр Гриценко и Анатолий Чумичев смогли увидеть спасенного ими 31 декабря мальчика, сообщает "Первый канал". Сейчас ребенок находится на лечении в одной из клиник Москвы.

"Выздоравливай, мой сладкий богатырь, мамочку слушайся. Мы за тобой следим. Все тебе привет передают", – произнес Гриценко, который и достал ребенка из-под руин.

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''Ты наш герой!'' Спасатели навестили малыша, найденного под завалами в Магнитогорске

Скриншот из видео

Спасатели подарили на память игрушку

Спасатели подарили на память игрушку

Скриншот из видео

Отмечается, что сотрудники МЧС приехали всем отрядом, чтобы навестить малыша, однако не смогли попасть в реанимацию, где все еще находится мальчик.

"Когда Ваня подрастет, обязательно придем к нему все вместе. И скажем: "Мы рады, что ты жив и здоров!" – рассказали спасатели, растрогавшись во время общения с мамой ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома.

Под завалами нашли 11-месячного ребенка, который чудом выжил на 30-градусном морозе.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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