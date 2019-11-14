"Ты что, бессмертный?" В России студент расстрелял однокурсников и покончил с собой

В Благовещенске (Россия) в Амурском колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой погиб один из учащихся, еще пятеро получили серьезные ранения.

Сам стрелок вскоре покончил с собой в одной из аудиторий, успев ранить перед этим одного из полицейских, передает Telegram-канал "112".

Как выяснилось, кровавую стрельбу устроил студент 4 курса 19-летний Даниил Засорин. Перед этим его выгнали из аудитории за опоздание. Студента попросили выйти во время начавшегося занятия, через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем в руках и начал стрелять.

Что известно:

По предварительным данным, студент открыл стрельбу из-за конфликта со сверстниками.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, они и оказали сопротивление парню.

Жертвой стал сокурсник стрелка, который собирался жениться вскоре.

Засорин забаррикадировался в аудитории и выстрелил себе в голову.

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При этом в Telegram-канале LIFE SHOT уточняют, что трагедия разыгралась на втором этаже учебного заведения. По словам очевидцев, место случившегося усыпано гильзами. В туалете оперативники нашли рюкзак Засорина с коробкой патронов, а рядом с колледжем его машину. Она была заведена.

Учащиеся рассказали, что в тот момент, когда парень зашел с оружием в аудитории, все студенты тут же спрятались под парты. Стоять остался только один из них. "Ты что, бессмертный? Давай проверим", – обратился к нему Засорин и застрелил однокурсника.

По предварительным данным, при стрельбе погиб Алексей Голубничий. Говорят, затем стрелок начал целиться в спины товарищам. В результате, троих пострадавших госпитализировали. 17-летнего Егора Стасюка стрелок ранил в бедро, другой студент Касьян Каманец получил пулю в шею, Владислав Рожков ранен в ягодицу. Всех оперируют.

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Жертва стрелка - Алексей Голубничий

Погибший собирался жениться на своей девушке Дарине. Парень планировал сделать предложение буквально на днях, сообщает Telegram-канал Mash.

Алексей Голубничий со своей девушкой

Алексей Голубничий со своей девушкой

Первыми на место кровавого преступления прибыли полицейские и медики. Правоохранителей вызвала сотрудница ортопедического салона, который находится в одном здании с техникумом. Туда прибежала молодая преподавательница в шоковом состоянии.

Как рассказали затем в МВД, полицейские поднялись на второй этаж учебного заведения, где произошла перестрелка:

"Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех, находящихся в помещении людей на улицу. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали. По предварительным данным злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на данного гражданина".

Даниил Засорин, который забаррикадировался в аудитории и покончил с собой

Жертва стрелка - Алексей Голубничий

По версии правоохранителей, парень устроил разборки из-за конфликта со сверстниками.

Студенты говорят, что Засорин был совершенно обычным парнем. “Он был тихий, спокойный парень. Пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Никто не трогал его”, – рассказывают они.

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