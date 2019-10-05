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5 октября • обновлено в 22:28
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"Ты больной, что ли?!" В России ребенка заперли в камере хранения. Видео

2.1т Читать материал на украинском

В России в городе Горячий Ключ в одном из торговых центров ребенка закрыли в шкафчике камеры хранения.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Hue. На кадрах видно, как сотрудники ТЦ пытаются вызволить мальчика (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда мальчика освободили, оказалось, что это ребенок одной из сотрудниц супермаркета. Ее тут же позвали на место инцидента. Реакция женщины удивила.

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Ребенка закрыли в шкафчике камеры хранения

Ребенка закрыли в шкафчике камеры хранения

Скрин видео

"Дима, ты что больной?" – закричала она на мальчика, после чего видео оборвалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на борту самолета, который направлялся из Москвы в Грозный, умер ребенок. Девочке было всего два месяца.

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