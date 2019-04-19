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"Тяжелый удар": экономист оценил убытки для экономики Украины из-за российской нефти

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Запрет российского правительства на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов из РФ является тяжелым ударом для украинской экономики.

А если добавить к этому списку еще нефтепродукты из Беларуси, то есть тоже фактически из России, то все совсем плохо, написал в блоге на OBOZREVATEL российский экономист Михаил Крутихин.

"Для российских экспортеров прекращение продаж нефти Украине несет нулевые потери. Дефицита спроса на российские энергоносители нет. А вот для Украины это удар тяжелый. Нефть и нефтепродукты из России — 41% украинского импорта этих товаров. А если добавить импорт (37%) из Беларуси, то есть тоже фактически из России, то совсем плохо", — считает эксперт.

Нефть из России

Нефть из России

ИноСМИ

По его словам, частично Украина может заменить российскую нефть поставками в относительно небольших объемах из ближайших стран Европы, а также из Азербайджана.

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"Украина может покупать нефть у Литвы, Латвии, Польши и Венгрии, но это не будет сопоставимо с российским экспортом. Тоже самое касается и поставок нефти из других европейских стран. Из-за посредников это будет дороже, да и объемы будут меньше", — пояснил Крутихин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предрекли рублю обвал.

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская экономикаЭкономика Украины: прогнозы
Персона
Михаил Крутихин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииБеларусьнефтьсанкции
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Пока запрета небыло, но будет следующим, после очередных бандеровских. И будет все тяжелее. Но это же на пользу, отучат от халявы)))
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! УСРАІЛЬ ще нікому не вдалось залякать !!!
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