Твоего мнения никто не спрашивал!
В России есть очень скверное правило, унаследованное от Совка, – не выделяйся! Его с детского сада вдалбливали в головы нашим родителям, а дальнейшие жизненные институты – школа, пионерия, вуз, комсомол, армия, завод, партия – только усиливали унификацию.
Поколения сменяли поколения, и вот уже нынешним детям вдалбливают в головы это универсальное правило.
"Ты что, самый умный?!" – до*бывается очередная училка в школе до отличника, который посмел высказать альтернативное мнение по общественному вопросу или не согласиться с советской трактовкой классического произведения. "Вы чё тут, самые красивые?!" – до*бывается очередной гопник до парня с пирсингом в губе и до девушки с голубыми волосами.
Выделяться нельзя, а то получишь моральных или физических п*здюлей. В итоге вся Россия живёт так, как будто это гигантские Набережные Челны середины 90-х: все ходят в штанах с лампасами, опустив голову.
Причём не очень понятно, как это сочетается с естественным стремлением русского человека вы*бнуться в инстаграме, тиктоке и на всяких телешоу. Равно как и с народной любовью россиян к селебрити-фрикам, от Моисеева и Шуры до какого-нибудь Элджея или Моргенштерна. Причём это касается не только внешности. Почему школьнику нельзя быть "самым умным", а знатоку "Что? Где? Когда?" можно?
То есть выделяться дозволено, только если ты знаменитый? Или как это вообще работает?
В городе Ейске Краснодарского края учительница поставила 10-класснику трояк за то, что тот посмел выразить своё мнение в сочинении. "Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!" – так она прокомментировала работу.
Ох*еть... Может, я чего-то не понимаю, но разве сочинения не для этого нужны? Ну если нет, давайте их тогда отменим просто и заменим на тесты, как в ЕГЭ.
Вопрос: "Какое время года самое лучшее?"
Варианты ответов:
A) Зима
B) Весна
C) Лето
D) Осень
Правильный ответ – D, осень, потому что осенью у Путина день рождения.
Смешно наблюдать, как совковых преподов корёжит, когда кто-то из учеников высказывает своё мнение даже по такому незначительному вопросу, как отношение к времени года. Но если осознать, что эти упыри в течение 10 лет пытаются слепить из детей, смешного становится мало.