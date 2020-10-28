В России есть очень скверное правило, унаследованное от Совка, – не выделяйся! Его с детского сада вдалбливали в головы нашим родителям, а дальнейшие жизненные институты – школа, пионерия, вуз, комсомол, армия, завод, партия – только усиливали унификацию.

Поколения сменяли поколения, и вот уже нынешним детям вдалбливают в головы это универсальное правило.

"Ты что, самый умный?!" – до*бывается очередная училка в школе до отличника, который посмел высказать альтернативное мнение по общественному вопросу или не согласиться с советской трактовкой классического произведения. "Вы чё тут, самые красивые?!" – до*бывается очередной гопник до парня с пирсингом в губе и до девушки с голубыми волосами.

Выделяться нельзя, а то получишь моральных или физических п*здюлей. В итоге вся Россия живёт так, как будто это гигантские Набережные Челны середины 90-х: все ходят в штанах с лампасами, опустив голову.

Причём не очень понятно, как это сочетается с естественным стремлением русского человека вы*бнуться в инстаграме, тиктоке и на всяких телешоу. Равно как и с народной любовью россиян к селебрити-фрикам, от Моисеева и Шуры до какого-нибудь Элджея или Моргенштерна. Причём это касается не только внешности. Почему школьнику нельзя быть "самым умным", а знатоку "Что? Где? Когда?" можно?

То есть выделяться дозволено, только если ты знаменитый? Или как это вообще работает?

В городе Ейске Краснодарского края учительница поставила 10-класснику трояк за то, что тот посмел выразить своё мнение в сочинении. "Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!" – так она прокомментировала работу.

Ох*еть... Может, я чего-то не понимаю, но разве сочинения не для этого нужны? Ну если нет, давайте их тогда отменим просто и заменим на тесты, как в ЕГЭ.

Вопрос: "Какое время года самое лучшее?"

Варианты ответов:

A) Зима

B) Весна

C) Лето

D) Осень

Правильный ответ – D, осень, потому что осенью у Путина день рождения.

Смешно наблюдать, как совковых преподов корёжит, когда кто-то из учеников высказывает своё мнение даже по такому незначительному вопросу, как отношение к времени года. Но если осознать, что эти упыри в течение 10 лет пытаются слепить из детей, смешного становится мало.

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