"Твари, убивают!" Зверства силовиков в Москве попали на видео

В Москве силовики в ходе массовых протестов жестоко избили мужчину, пока этого не видели журналисты.

Видео опубликовал в Twitter пользователь Андрей Филин. "Из окна автозака, в стороне где нет СМИ, сняли, как мрази в масках практически убивают человека", - написал он.

"За маски на полиции надо сажать пожизненно. Ибо каждый из них уверен в безнаказанности и творит всё что сможет", - возмутился он.

Сам мужчина, на которого напали силовики, сильно кричал и звал на помощь: "Убивают, помогите! Твари! Помогите!"

Из окна автозака, в стороне где нет СМИ, сняли, как мрази в масках практически убивают человека. За маски на полиции надо сажать пожизненно. Ибо каждый из них уверен в безнаказанности и творит всё что сможет. pic.twitter.com/gRBXLieOSS — Андрей Филин (@Barsyaka1) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе протестов в России силовики задержали более 600 человек. Среди них - подростки и журналисты.

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