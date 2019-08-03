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"Твари, убивают!" Зверства силовиков в Москве попали на видео

2.8т Читать материал на украинском

В Москве силовики в ходе массовых протестов жестоко избили мужчину, пока этого не видели журналисты.

Видео опубликовал в Twitter пользователь Андрей Филин. "Из окна автозака, в стороне где нет СМИ, сняли, как мрази в масках практически убивают человека", - написал он.

"За маски на полиции надо сажать пожизненно. Ибо каждый из них уверен в безнаказанности и творит всё что сможет", - возмутился он.

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Сам мужчина, на которого напали силовики, сильно кричал и звал на помощь: "Убивают, помогите! Твари! Помогите!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе протестов в России силовики задержали более 600 человек. Среди них - подростки и журналисты.

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Место
Россия Москва
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
на кого это рассчитано? Только тупой может над этим не смеяться. Для украины пойдёт. В автозаке с мобилами сидят , кино снимают. В Европе посмотри на полицейского косо, жбан снесут. А тут малолетние упыри сидят и кино снимают. Вкатили бы им штрафы тысяч по 200, папа с мамой быстро бы отучили на митинги ходить.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В штатах эту тварюку копы сделали бы калекой или пристрелили.
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Судя по видео никто никого не бил. Просто скрутили оказывающего сопротивление нарушителя общественного порядка для доставки в участок. В той же Америке могли запросто пристрелить за сопротивление, там это в порядке вещей.
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