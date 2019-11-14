В соцсетях опубликовали аудиозапись, которую студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Благовещенск, Россия) сделали во время кровавой стрельбы.

Так, учащиеся сообщают, что они заперты в корпусе. После начала стрельбы ребята попытались забаррикадироваться в своей аудитории.

Стрельба в Благовещенске "ПортАмур"

По их словам, перед этим устроившего расправу Даниила Засорина видели в туалете с дробовиком.

"Короче, получается, с помповым дробовиком стоит пацан и говорит: "У***вайте на х**!" И одногруппники забегают к нам в кабинет и говорят, типа: "П****ц, у нас пацан с дробовиком в туалете". И начинают баррикадировать. И все: тут начинается полный п****ц", – говорит автор аудио.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате которой пятеро учеников получили серьезные ранения. Один из них умер в больнице.

Причиной могла стать месть из-за девушки. СМИ пишут, что ее якобы изнасиловали в одном из помещений колледжа.

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