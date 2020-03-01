Турция разрывает в клочья войска режимов Асада и России

В результате изучения множества источников предварительно могу сказать следующее: Турция в последние дни разрывает в клочья войска режимов Асада, России и Ирана. Только за последние сутки их потери в Идлибе и Алеппо идут на сотни человек и десятки единиц военной техники.

Анкара задействует артиллерию и ВВС (по большей части – пока только дроны). Госсекретарь США заявил о рассмотрении Белым домом вариантов оказания помощи Анкаре. По своему личному опыту знаю, что такими заявлениями американцы просто так не бросаются. Кремль жестоко просчитался, рассчитывая, что Эрдоган отступит после нанесения вероломных ударов россиян по туркам.

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