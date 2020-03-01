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1 марта • обновлено в 07:46
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Турция разрывает в клочья войска режимов Асада и России

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В результате изучения множества источников предварительно могу сказать следующее: Турция в последние дни разрывает в клочья войска режимов Асада, России и Ирана. Только за последние сутки их потери в Идлибе и Алеппо идут на сотни человек и десятки единиц военной техники.

Анкара задействует артиллерию и ВВС (по большей части – пока только дроны). Госсекретарь США заявил о рассмотрении Белым домом вариантов оказания помощи Анкаре. По своему личному опыту знаю, что такими заявлениями американцы просто так не бросаются. Кремль жестоко просчитался, рассчитывая, что Эрдоган отступит после нанесения вероломных ударов россиян по туркам.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное видео разрыва в клочья..
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