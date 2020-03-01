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1 марта • обновлено в 15:21
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Турция наносит удары по силам армии Асада-Путина

2.2т

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Сирийская армия получила приказ при первой же атаке турецких вооружённых сил бомбить турецкие города Антакья и Искендерун.

Турция разворачивает на сирийско-турецкой границе систему ПВО.

Между тем, турецкие F-16 в Сирии наносят удары по силам армии Асада-Путина.

Подтверждено: россияне выпустили 14 ракет.

Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр (CVN-69) направляется к месту ВМФ РФ в Средиземном море.

ВКС военных преступников, представляющих режим Путина в настоящее время проводят нападения на Серакаб, там турецкие войска.

В конфликте между Турцией и Россией - вы лично за кого?

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российская военная угроза Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Многие россияне на стороне турков.
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