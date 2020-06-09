Турция и Ливия полностью разбили пророссийские силы под Триполи. Правительство сообщило об успешном продолжении масштабной военной операции во всех направлениях от столицы. Большие потери несет и российская сторона, как политические, так и прямые военные. Эксперты отмечают — военная техника Кремля технологически тотально уступает Турции.

По последним данным, потери армии боевиков Хафтара в Ливии составили около 2000 личного состава, порядка 300 единиц различной бронетехники. Потеряно как минимум 5 вертолетов, а 4 захвачены неповрежденными, сбито 3 ударных беспилотника китайского производства. Серьезные потери понесли и российские наемники — минимум 7 бортов с ранеными улетело в Сирию, через территорию Египта. В Ливийской земле осталось порядка 500 бойцов ЧВК Вагнер и других подразделений из России. Основные детали наступления мы опишем ниже, но уже сейчас можно явно утверждать, что российское оружие и подготовка серьезно уступают Турции, которая помимо прочего является членом НАТО. Российские ПВО, которые управлялись российским персоналом были практически полностью разбиты. Более 80 танков правительство Ливии захватило неповрежденными.

И то, что Россия перебросила некоторое количество боевых самолетов на территорию, подконтрольную боевикам, ожесточит конфликт, но вряд ли изменит баланс сил — Хафтар вынужден будет скрыться в отдаленных уголках пустыни.

С 2011 года в Ливии так и не установилось сильной централизованной власти. Страна фактически поделена между силами признанного ООН правительства Файеза Сарраджа и силами генерала ливийской армии Халифы Хафтара. Бои в Ливии не остановились даже во время пандемии.

В среду представители обеих сторон гражданской войны в Ливии отправились в иностранные столицы — готовить новые переговоры о прекращении огня. Саррадж отправился в Турцию, его заместитель — в Россию. Их противник Хафтар улетел в Египет, рассказал агентству Reuters источник в его окружении.

Перед переговорами Саррадж сумел усилить позиции, взяв под контроль международный аэропорт Триполи. В среду правительственная армия после 14 месяцев боев выбила из аэропорта отряды Хафтара.

Челночная дипломатия — отражение реальности, в которой судьба страны решается за ее пределами, а главными проигравшими оказываются обычные люди. В ливийском небе сталкиваются турецкие и китайские дроны, а арабские монархии отправляют российские зенитные комплексы через компании с регистрацией в Казахстане и на Британских Виргинских островах.

Иностранное вмешательство в Ливии напоминает события в Сирии, пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн. Об угрозе "сирианизации" Ливии предупреждал и глава французского МИД на слушаниях в Сенате республики.

Но явным отличием от Сирии является то, что в войну серьезным образом вклинились два крупных игрока — Россия и Турция. Причем Турция немного опоздала оказать помощь дружественному правительству Ливии, но мгновенно пропорция сил изменилась. Всего в течении нескольких месяцев пророссийсике силы были отброшены от ключевых позиций вокруг Триполи, а на днях освобожден международный аэропорт Триполи, который был базой для авиации Хафтара. Колоссальное количество вооружений было просто брошено.

Правительство Ливии отмечает — боевики вместе с российсими наемниками творили геноцид населения. В одной из больниц обнаружено более 100 убитых ливийцев, в том числе после продолжительных пыток. Среди них были женщины и дети. Все больше находят братские могилы, где захоронены целые семьи ливийцев.

Сама военная операции коалиционных сил и Турции выглядели примерно таким же образом, как она развивалась в Сирии в начале года. Турецки войска непосредственно не участвуют в столкновениях в Хафтаром и русскими, но зато полностью контролируют воздушное пространство над театром военных действий. За месяц боев Турция перекрыла все маршруты снабжения войск Хафтара, уничтожив практически все топливо, из-за чего большая часть бронетехники боевиков осталась неподвижной. Все же. что еще двигалось беспилотники методично уничтожали на дорогах и даже в защищенных замаскированных помещениях. ПВО не смогло защитить боевиков, а пострадало еще больше — основная масса подвижных комплексов российского производства была уничтожена. Как оказалось, знаменитый "Панцырь" просто не видит легкие турецкие беспилотники, которые по отражению больше напоминают обыкновенную птицу, да и средства РЭБ Турции неплохо их глушат. Результат налицо — остатки "панцырей" вместе с персоналом спешно эвакуировали за пределы зоны контроля турецкой легкой авиации.

Брошено и множество артиллерии, РСЗО, десятки тонн боеприпасов, самолеты. По словам немногих уцелевших после столкновений "вагнеровцев" — точность авиации Турции и артиллерии "просо запредельна". При этом противопоставить Турецкой армии нечего — боевиков методично расстреливают как в тире, а на поверхности силы правительства Ливии методично продвигаются вперед. Каждый день освобождается новый поселок или город.

Россия, которая перебросила около 20 боевых истребителей на восток Ливии вряд ли сможет этим изменить баланс сил. Турция уже имеет в районе Триполи ПВО средней дальности, а логистика появления турецкой тяжелой авиации в Триполи после освобождения аэропорта — вопрос времени, тем более. что Турция может развернуть гораздо более крупные силы авиационной поддержки, а переброска крупных сил Россией в зону конфликта осложняется. Кто управляет российскими самолетами у Хафтара доподлинно неизвестно, но явно эти самолеты будут сбиваться и перспектива авиационной поддержки рассматривается плачевной.

Однако если войну полноценно включится Египет, то ливийский узел может стать более кровавым, а Турция и Ливия явно получат поддержку от союзников по НАТО, если не военную, то политическую. Потери России как военные, так и репутационные будут расти и есть вероятность новых санкций против Кремля за операции в Северной Африке.

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа с штаб-квартирой в Триполи официально поддерживают Турция и неформально Катар. Хафтара, контролирующего восток Ливии и с прошлого года осаждающего столицу, поддерживают ОАЭ и Египет.

Россия официально занимает нейтральную позицию и поддерживает дипломатические связи и с ПНС, и с Хафтаром. Но как следует из доклада наблюдателей ООН, на стороне Хафтара могут воевать сотни наемников из так называемой "ЧВК Вагнера". Об их присутствии в Ливии Русская служба Би-би-си писала еще в 2018 году.

Война уничтожила большинство больниц и поликлиник в стране. Около 200 тыс. жителей западной Ливии были вынуждены стать беженцами, по подсчетам Ханан Салах, эксперта правозащитной организации Human Rights Watch. Ливия с 2011 года остается территорией безнаказанности, сказала Салах на вебинаре Королевского института международных отношений Чатем-хаус.