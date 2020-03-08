Главная Новости
8 марта • обновлено в 14:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Лавров попал в курьез из-за странного увлечения галстуком Эрдогана

2.7т
Читать материал на украинском

Турецкий телеканал YolTV поставил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в неловкое положение.

Приветствуя Эрдогана на недавних переговорах в Москве, Лавров протянул ему руку и на английском языке похвалил его галстук. В субтитрах телеканал прописал эту фразу как "I love you Tayyip" – "Я люблю Вас, Тайип" – получилось, будто он признался главе государства в чувствах, передают Известия.

Скриншот

Скриншот

"Обратили внимание на то, что турецкий YolTV неправильно услышал слова Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно как министр говорит "I love your tie" – "Мне нравится ваш галстук", – говорится в сообщении МИД на странице ведомства в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению советского диссидента Александра Подрабинека, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похожи на "заклятых друзей", которые меряются силами и "играют мускулами" в Сирии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
14
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Лошадь впадаєт в маразм.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
"журналист" Обоза это психиатрический диагноз.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги