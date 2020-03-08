Лавров попал в курьез из-за странного увлечения галстуком Эрдогана

Турецкий телеканал YolTV поставил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в неловкое положение.

Приветствуя Эрдогана на недавних переговорах в Москве, Лавров протянул ему руку и на английском языке похвалил его галстук. В субтитрах телеканал прописал эту фразу как "I love you Tayyip" – "Я люблю Вас, Тайип" – получилось, будто он признался главе государства в чувствах, передают Известия.

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"Обратили внимание на то, что турецкий YolTV неправильно услышал слова Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно как министр говорит "I love your tie" – "Мне нравится ваш галстук", – говорится в сообщении МИД на странице ведомства в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению советского диссидента Александра Подрабинека, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похожи на "заклятых друзей", которые меряются силами и "играют мускулами" в Сирии.

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