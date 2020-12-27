Ту Россию, которую я покинул, уже нет
Меня часто спрашивают: не скучаю ли я по России? Поскольку знают, что я не был в России уже больше семи лет.
Тем, кто живет в России в это трудно поверить, но для меня это вопрос из того же разряда что и вопрос: не скучаю ли я по отцу? Если при этом знать, что мой отец умер в 2006 году...
Во-первых, это чувство не полностью описывается словом "скучать". А во вторых, даже если использовать это слово, то да, скучаю, и что?
Что это поменяет? Той страны, что я покинул, уже нет, как и моего отца, а в эту, ту что сегодня – я не хочу.
К тому же, я мало того, что буду в ней чужой, но я не смогу в ней прожить ни дня: меня если не арестуют за старые художества, то я мигом натворю новые. Причем, скорее всего, даже не поняв, что я их натворил...
Ну, это, примерно, как предлагать человеку, уехавшему из России весной 1914 года вернуться в Россию весной 1921...
Та Россия, по которой я скучаю, осталась лишь в моем сердце. Но те люди, что продолжают в ней жить, всего этого не замечают. Для них все по-прежнему, ничего особо не изменилось.
Это как каждый день смотреть на себя в зеркало и не видеть как ты стареешь... А потом, через много лет прийти на встречу с одноклассниками и все понять... И больше никогда не хотеть увидеться снова.
Чужие люди, чужие судьбы, чужие лица...
Ну может, если я и сгущаю краски, то совсем чуть-чуть...
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищешь,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил
И прошу тебя, как брата,
Душу не мути.
А не то рвану по следу
Кто меня вернёт?
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю
Там, где — боже мой,
Будет мама молодая
И отец живой.
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