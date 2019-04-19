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"Цирк шапито!" В России изошли желчью из-за дебатов Зеленского и Порошенко

21.3тЧитать материал на украинском

На НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, что вызвало бурную реакцию в России.

Политики из РФ наперебой начали сыпать комментариями в духе российской пропаганды. В частности, позицией поделились в Госдуме РФ.

Так, член комитета по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты были не состязательными, передают "РИА Новости".

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"Цирк шапито!" В России изошли желчью из-за дебатов Зеленского и Порошенко
"Цирк шапито!" В России изошли желчью из-за дебатов Зеленского и Порошенко

"Дебатов кандидатов в президенты как таковых не произошло, несмотря на яркость и напряженность действия, которое там происходило. Потому что обычно, когда происходят такие дебаты в мировой практике, европейской в том числе, соревнуются программы кандидатов в президенты. Здесь это не прозвучало, программ не прозвучало, поэтому состязательности не было", – заверила Панина.

Прокомментировал встречу на "Олимпийском" и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

"Счастье для крымчан, что мы в этом позорище, представлении не принимаем никакого участия. Отвел наш господь, наш президент и Россия, что мы на родине находимся. Это бесплатный цирк, ни одного ответа ни один кандидат не дал ни один вопрос. Жалко граждан Украины, что не видно перспективы и просвета, и жалко, что между нашими странами такие отношения", – высказался он.

"Ну что тут сказать. Бедная, бедная Украина. Дебаты совершенно пустые и ни о чем. Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой. Что будет по-другому делать Порошенко в случае победы – ни слова. Что будет делать иначе в случае победы Зеленский – тоже из разряда демагогии, по большому счету", – изошел желчью в Facebook сенатор Константин Косачев.

Высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия якобы вовремя спасла Крым от "шапито и обмана".

При этом, не все поддержали речи в духе российской пропаганды и даже призвали провести такие дебаты в России с участием президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе дебатов Порошенко и Зеленский обменялись острыми вопросами друг к другу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСергей Аксенов
Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Что- то жаль украинцев...
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Грек Мила
Грек Мила
Стук Кастрюль, себя жалейте
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Дествительно,представьте себе дебаты зюганов-жириновский,жириновский-путин,навальный-жириновский,путин-зюганов ...Вот где был бы ЦИРК !!!!!.....
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
пускай расия покажет видео своих дебатов претендентов на пост президента когда путена выбирали.а мы поучимся на их примере как правильно делать дебаты "согласно европейской практике")) а если не покажете такое видео,то идите нахуй ублюдочные кацапы.и не суйте свое ебанутое рыло в наши украинские дела.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Sirko Bogdan, кугут вонючий, был такой РУССКИЙ писатель - Николай Гоголь. :-) И он написал о фамилии (призвыще - по-вашему). Вы оправдываете своё призвыще - Сирко, а я свою фамилию - Трубицын. :-))) Jedem das seine! :-)))
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Трубицын Александр, а тебя что,ебет кто мой дедушка? Вот трубицын яркий пример ублюдочного кацапомокшанина сующего свое сраное рыло в чужие дела.Сиди дядя саша в своей говнопомойке расийской и не открывай тут больше ебальник.
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