"Цирк шапито!" В России изошли желчью из-за дебатов Зеленского и Порошенко

На НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, что вызвало бурную реакцию в России.

Политики из РФ наперебой начали сыпать комментариями в духе российской пропаганды. В частности, позицией поделились в Госдуме РФ.

Так, член комитета по международным делам Елена Панина заявила, что дебаты были не состязательными, передают "РИА Новости".

"Дебатов кандидатов в президенты как таковых не произошло, несмотря на яркость и напряженность действия, которое там происходило. Потому что обычно, когда происходят такие дебаты в мировой практике, европейской в том числе, соревнуются программы кандидатов в президенты. Здесь это не прозвучало, программ не прозвучало, поэтому состязательности не было", – заверила Панина.

Прокомментировал встречу на "Олимпийском" и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

"Счастье для крымчан, что мы в этом позорище, представлении не принимаем никакого участия. Отвел наш господь, наш президент и Россия, что мы на родине находимся. Это бесплатный цирк, ни одного ответа ни один кандидат не дал ни один вопрос. Жалко граждан Украины, что не видно перспективы и просвета, и жалко, что между нашими странами такие отношения", – высказался он.

"Ну что тут сказать. Бедная, бедная Украина. Дебаты совершенно пустые и ни о чем. Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой. Что будет по-другому делать Порошенко в случае победы – ни слова. Что будет делать иначе в случае победы Зеленский – тоже из разряда демагогии, по большому счету", – изошел желчью в Facebook сенатор Константин Косачев.

Высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия якобы вовремя спасла Крым от "шапито и обмана".

Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом. Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании. Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь - столь же фальшивую, как все его президентство. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 апреля 2019 г.

При этом, не все поддержали речи в духе российской пропаганды и даже призвали провести такие дебаты в России с участием президента Владимира Путина.

Отличные дебаты. Прям настоящие. Очень захватывающе. Смотрите обязательно. https://t.co/PhHJ8TeOz2 — Alexey Navalny (@navalny) 19 апреля 2019 г.

Хочу такие дебаты @navalny и Путина — Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) 19 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе дебатов Порошенко и Зеленский обменялись острыми вопросами друг к другу.

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