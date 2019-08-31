"Цирк голого короля": россияне разнесли массовку Путина за вранье. Видео

Продавщица, у которой президент РФ Владимир Путин покупал мороженое на Международном авиационно-космическом салоне в 2017 и 2019 годах, объяснила, было ли это случайностью.

Девушка появилась в режиме телефонной связи на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наша компания уже третий год работает на МАКСе, занимается организацией торговли и питания. И я тоже там третий год. Вот так совпало", – заверила продавщица.

Девушка, которая продала мороженое Путину, объяснила конфуз Скриншот из видео

"Да уж, интересное совпадение", – отреагировал ведущий.

Девушка также оправдалась, почему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого угощал Путин, не дали ложечку для мороженого. По ее словам, прибор для лакомства просто не был предусмотрен.

Продавщица мороженого появилась в эфире Скриншот из видео

Пользователи в комментариях разнесли ответ девушки. "Театр развалился на глазах, убого все это", "Голый король и цирк вокруг", "Здравия желаю, полковник – продавец мороженого", "Как неожиданно", "Цирк с конями и мороженницами", "Думаете, поверят?", "Потому что работа у нее такая в ФСО", – написали в комментариях.

"Открою секрет, я не простая продавщица": "Мороженщица Путина" рассказал, почему президент дважды купил у нее мороженое pic.twitter.com/jaNSQ45gTx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин купил на МАКСе мороженое для всей турецкой делегации.

Вскоре в сети заметили, что он подошел к той же продавщице, что и два года назад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что не знает, была ли девушка, продавшая лидеру страны мороженое, той же самой, которая сделала это в 2017 году.

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