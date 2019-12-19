К Путину пришли на поклон фанаты с "Л/ДНР": Цимбалюк высмеял "народ Донбасса"

На пресс-конференцию к президенту России Владимиру Путину, которая состоялась 19 декабря, пришли жители самопровозглашенных "Л/ДНР", назвавшие себя "народом Донбасса".

На это обратил внимание в своем Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, который также присутствовал на мероприятии.

"Что за народ Донбасса? Они не русские, они не украинцы?!Что-то между?! Тогда почему бы не называть себя народом Донецкой области? Тогда какой народ живет в Ростовской области? Народ Ростова?" – удивился он.

К Путину пришли на поклон фанаты с "Л/ДНР"

Цимбалюк также добавил, что на самом деле там живут украинцы, однако они находятся в российской оккупации.

Пользователи присоединились к обсуждению в комментариях. "Это такой специфический народ, у которого из всех гражданских и человеческих прав есть только право орать "Путин, введи войска!", "Народ Барвихи против", "На Донбассе две "республики" – тоже, наверное отдельные народы?" – написали в комментариях.

Facebook Романа Цимбалюка

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк также устроил на пресс-конференции яркий баттл с Путиным. "У меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то вы тоже немного к нам изменили бы отношение", – заявил он оккупанту.

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