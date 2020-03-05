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5 марта • обновлено в 19:19
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Цены на нефть в мире: Brent должен стоить $20-25 за бочку

7.6т

За всеми событиями, которые сейчас пронеслись по Украине, мы несколько упустили то, что происходит с нефтью. Конечно, можно считать, что нас это не касается, но просто напомню, что агрессия РФ прямо коррелируется с ценой нефти и газа. Чем цена выше и держится дольше, тем большая вероятность того, что Москва влезет во внешнюю войну и наоборот, чем цены ниже, тем меньше вероятность внешней войны и тем больше вероятность войны внутренней.

По этой причине, вся информация, которая указывает на снижение цены нефти и газа – положительна для нас в стратегическом плане. Просто вспомним, грохнувшаяся цена на нефть вынудила куда более мощный совок сначала выйти из Афганистана, затем – начать кровавые побоища внутри совка и в конце концов – совок рухнул. Так что совсем не следить за этими показателями – непростительно.

А сейчас ситуация действительно очень интересная. Дело в том, что ни для кого не секрет, что в последние годы цена на нефть имеет явно спекулятивный характер. Если бы добывающие страны закладывали невероятные для других отраслей промышленности 100% прибыли на продаваемую ими нефть, то большая ее часть стоила бы примерно $20-25 за бочку. Все, что выше – чистая спекуляция или даже грабеж. Но так устроен рынок, где цена определяется спросом и предложением и потому даже нереальные цены выше ста долларов за бочку, воспринимались как неприятная, но объективная реальность. Но как таковая должно восприниматься и падение цен, но спекулянтов – добытчиков нефти, это отнюдь не устраивает.

Дело в том, что быстрый всплеск цен и последующее их затухание не успевает запустить эффект привыкания. Но когда высокие цены держатся достаточно долго, то добывающие страны привыкают жить на "широку ногу" и тратить нереально много и что самое главное, тратить на сомнительные цели, чего никогда бы не было, будь цены близкими к реальности. Почти всегда это явление становится фатальным для страны, которая слетает с катушек и начинает творить какие-то вещи, которые не просто сжигают баснословные прибыли, но и задают ей вектор движения, ведущий к саморазрушению. Просто перечисление названий этих стран: Венесуэла, Ливия, Ирак, Иран и РФ – говорит о многом.

Вместо того, чтобы создавать из этих денег что-то, что само может зарабатывать деньги, без нефти (как в Норвегии, например), эти гигантские средства тратятся на разграбление и вооружения. А если страна долго тратит на оружие, то она неизбежно влезет в войну и вот война станет насосом, который самостоятельно будет качать ресурсы и в зависимости от наличия или отсутствия остатков благоразумия у руководства страны, именно этот насос и погубит страну.

Это даже при растущих ценах нефти и газа, а при стоящих, этот процесс окажется более быстрым и разрушительным, а сильно падающие цены – дают совок в качестве примера.

И вот сейчас как раз идет фаза падения цен, однако добывающие страны пытаются приостановить это падение путем сокращение добычи нефти и поставки ее на рынки. Объединенные в картель ОПЕК, эти страны согласованно действуют в направлении недопущения падения цены. Однако они имеют всего один инструмент влияния на цену, который состоит в манипуляции дефицита нефти на рынке.

С 2016 году странам удалось поймать цену на уровне 50 долларов за бочку и четыре года она колебалась в районе 60 долларов, то повышаясь, то незначительно снижаясь, относительно этой отметки. Но вот вспышка короновируса нарушила баланс и Китай, крупнейший потребитель, резко сократил закупки нефти. Более того, за последние несколько лет на рынок вышли новые игроки – продавцы нефти, и они активно занимают свои ниши, не входя в Картель.

Отсюда возникает необычная ситуация, когда ОПЕК создает искусственный дефицит нефти, а он пусть и не мгновенно, но довольно быстро заполняется нефтью других производителей. В первую очередь, это касается США, которые вышли на рынок продаж с постоянно растущим предложением сланцевой нефти.

Причем, выход состоялся не просто мощным, но Штаты продолжают наращивать обороты и уже имеют ряд долгосрочных контрактов на поставки своей нефти. Очевидно, что игра в "дефицит" может срабатывать только при условии, когда в картельной сделке задействованы все производители нефти, в противном случае, эта тактика будет иметь вдвойне проигрышный результат для ОПЕК и тех, кто присоединился к картелю.

Ведь по большому счету, влияние на цену таким образом – наказуемый в большинстве стран картельный сговор или – мошенничество, которое играет вне рыночных правил. То есть, добывающие страны очень устраивали рыночные механизмы формирования цен, когда они росли, и категорически не устраивают, когда они падают.

Это понимают их покупатели и если они не сидят на "откатах" нефтяников, то им проще перейти к поставщикам, которые играют "по белому" и не станут подыгрывать вот этой картельной возне.

Причем это – тяжелые репутационные потери для продавцов, которые откровенно действуют мошенническими, не рыночными методами, чтобы выдавить из покупателей больше денег.

И вот в связи с этим прямо сейчас в ОПЕК+РФ разыгрывается эпическая трагедия. ОПЕК и в первую очередь – Саудовская Аравия, настоятельно требуют дополнительного сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. При этом, 1 млн. планирует сократить ОПЕК и 0,5 млн предлагается сократить РФ и Казахстану, но те – отказываются это делать под различными надуманными предлогами.

Причем, они (прежде всего РФ) делают это не от хорошей жизни, поскольку США активно выходят на европейский рынок нефти с более выгодными предложениями, чем то может себе позволить РФ. Сокращая добычу нефти, Москва вынуждена и продавать ее меньше, но в таком случае, туда заходят Штаты, а вышибать их с рынка – дело неблагодарное. Именно в рыночных условиях Штаты работают изобретательно и агрессивно, в отличие от коррупционного нахрапа РФ. Поэтому РФ, по состоянию на сегодня, отказывается сокращать добычу и прямо сейчас, в Вене, ОПЕК заседает без РФ. Вот что пишет об этом российская пресса.

"Министры стран ОПЕК в четверг начали заседание, на котором обсудят параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса. По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, речь может пойти о дополнительном 1 млн барреле в сутки.

Заседание в Вене началось на час позже запланированного времени, в 13:00 по мск. Поводов для спешки у министров нет. Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который должен был вынести рекомендацию о параметрам дополнительного сокращения добычи, не смог прийти к консенсусу. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения.

По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. В сегодняшней встрече они участия не принимают, так как не являются членами ОПЕК…"

Похоже на то, что россияне достигли дна и сокращаться им некуда, поскольку финансы начнут невыносимо трещать. Видимо, они надеются, что ОПЕК самостоятельно сократит собственную добычу, а под это решение профит получит и РФ,

Но тут есть обратная сторона медали. Как не крути, а у арабов нефтянкой заправляют крупные специалисты с прекрасным западным образованием и опытом практической работы по профилю, а потому – они видят реальные угрозы нынешней ситуации. Они понимают, что достаточно только допустить срыв с ценами, и они полетят вниз, пробивая отметку в 40 долларов, а то и ниже. Так работают рыночные механизмы компенсации, а потому они рекомендуют своим хозяевам, номинальным руководителям нефтяной отрасли, сокращаться даже в ущерб охвату рынка, поскольку в случае срыва цен вниз, потери будут еще больше и неизвестно, как долго нефть будет лежать на ценовом дне или еще хуже, сможет ли она вообще подняться с этого дна.

В отличие от арабов, цены на нефть и газ регулирует великий энергетик – Путин. Он же формирует и стратегию маневров с той же ОПЕК. А вместо крупных специалистов, которые де-факто и формируют всю тактику и стратегию, у него под рукой имеются крупные специалисты – Лёха Миллер – юрист неудачник, Игорек Сечин – дипломированный писатель-сказочник или Герхард Шредер, единственным опытом его работы в нефтяной и газовой промышленности, является сотрудничество с Конторой Глубокого Бурения, известной сейчас как КГБ.

Поэтому в Кремле считают, что можно прикинуться немножко глуповатым и на прямой вопрос о том, собираются ли они сокращать добычу, там рассказывают о еще неизвестных и неисследованных последствиях воздействия короновируса на экономику.

Тем временем, рынок нефти всегда реагировал даже на анонс обсуждения темы сокращения объемов добычи нефти, но сейчас – тишина. Нефть топчется у отметки в 50 долларов, как бы размышляя, пора нырять или еще нет.

Но самое главное, в этой ситуации вот что. Мировой рынок нефти и газа уже лег в тренд увеличения добычи углеводородов не картельными странами и постепенное снижение потребления в глобальном масштабе. А это значит, что нефть может нырнуть в любой момент, со всеми вытекающими последствиями.

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Мировые цены на нефть российская экономика
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России цены нефть
Источник
Источник: defence-line.org
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Всё, что выше 42 долларов за барель, идет в Фонд национального благосостояния России. Сегодня он растет. Статья ни о чем.
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Питон Каа
Питон Каа
Мыши опять хоронят кота...
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