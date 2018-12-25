Лет 13-14 назад, любимой картиной Путина безусловно была "Бриллиантовая рука". Вернее – не весь фильм, а тот кусок, где управдомша поясняла что будет, если жильцы не купят лотерейные билеты: "тогда мы отключим газ". Его настолько увлекла эта идея, что он попытался воплотить ее в жизнь, но очень быстро ему пояснили, что весь этот его апломб как раз и зависит от того, что труба исправно функционирует. Более того, ему пояснили, что если он перекроет газ, то в Европе конечно будет нехорошо, но не долго, а вот в его стране – очень быстро все перейдут на блюдо, которое недавно было озвучено пенсионером из Сибири по поводу городской елки. На вопрос о том, как ему нравится елка, он пояснил, что именно уже доедает без соли. Но это – 2018 год, а тот же предмет и тоже – без соли, там могли доедать еще в 2006 году, если бы нацлидеру не пояснили, что вентиль – бяка и прикасаться к нему – нельзя.
Похоже на то, что эти пояснения стали для Путина открытием настолько сильным, что это потрясло его лысину до основания, до корней волос, которые дружно выпали. С тех пор он кинулся в другую крайность и бредит строительством новых газопроводов по всему миру. Поскольку он себя считает еще и непревзойденным мачо в стиле милитари, то в его мировосприятии смешались кони, люди и собаки, а потому, трубопроводы и ракеты слились в единую идею и он решил строить газопроводы по маршрутам, проложенным для стратегических и других ракет. Например – по акватории морей или через Южный Полюс (что пока не осуществлено, но Ротенберги готовы начинать хоть сегодня).
Так, родились знаменитые северные и южные потоки, силы Сибири и других частей Московии. Трубы закапывают как под более или менее реальные проекты, так и на всякий случай, вдруг пригодится. В общем, сам Путин стал отъявленным газовиком и друзей присадил на эту тему. Оказалось, что друг Миллер или друг Шредер – тоже сильные газовики, хотя ни образования, ни опыта работы в промышленности не имели, но это не помешало им руководить этой промышленностью. Мало того, правление Газпрома почти полностью состоит из бывших кадровых конторских. Они занимают все ответственные посты и определяют политику компании.
Примерно то же самое произошло и с нефтью. Не удивительно, что крупный специалист по углегузному газу Герхард Шредер, перекочевал из уютного кресла топ-менеджера Газпрома в первое кресло Роснефти и теперь оттуда руководит крупнейшей российской нефтяной компанией. По всему видно, что у Путина с Шредером очень близкие отношения, поскольку по действиям уже российской нефтянки видно, что Шредеру понравился тот самый фильм про "кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку", поскольку методы, однажды продемонстрированные с газом, теперь перекочевали в область торговли нефтью.
За последнее время РФ не раз уговаривала своих коллег по добыче и продажи нефти, прикрутить вентили для того, чтобы потребители засуетились и создали ажиотаж вокруг нефти, что должно было поднять ее цену. Так случилось и в последний раз. Что характерно, сами же россияне многократно утверждали, что их бюджет сбалансирован с ценой $40 за баррель, но они вышли с предложением прикрутить свои трубы всем странам членам ОПЕК при цене нефти в половину больше их же допустимого порога. В общем, решили прикрутить на уровне $60.
Тут интересен еще один факт. За последние годы в Москве любили рассказывать о том, что их экономика практически не зависит от цены на нефть. Рассказывают это и сейчас, а для поддержания такой видимости, удерживают курс рубля и тем самым демонстрируют отсутствие этой зависимости. Другое дело – как они это делают, но когда у власти Штирлиц, то буденовка и парашют будут где-то рядом. Так случилось и в этот раз. Удерживая для показухи рубль, они давно уже рассказали о том, что свой бюджет они балансируют по цене нефти и даже указывают нижний предел этой цены.
В общем, решение прикрутить трубы с нефтью – тоже стало такой себе буденовкой, поскольку нет смысла что-то такое делать до уровня цен, который вы сами назвали пороговыми, но оказалось, что $60 – уже было критично для Москвы, поскольку та ввязалась в нудные переговоры с партнерами, чтобы уговорить их на сокращение продажи нефти.
И вот вчера нефть вышла на уровень в $50. Это можно воспринимать примерно так. Москва уговорила арабов хором сказать: "…тогда мы прикрутим нефть!" и вот впервые им ответили: "Да прикручивайте, ради Бога!", и цена рухнула дальше. Похоже на то, что через пару лет, ровно то же самое случится и с газом и тогда даже трудно представить, что Путин будит крутить. Если с трубами уже не получится, возможно он найдет, что крутить уже себе?
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