Падение цен на нефть, вызванное эпидемией коронавируса, безусловно, негативно сказывается на российской экономике, в первую очередь за счет падения цен на нефть и другие сырьевые товары.

Нефть и газ формируют боле 60% экспортной выручки РФ и до 40% доходов федерального бюджета, и падение цены почти на 20% сильно скажется на обоих данных показателях.

Следует однако понимать, что последние годы финансовая политика российского правительства была очень консервативна. Последние три года федеральный бюджет сводился с устойчивым профицитом и резервы накапливались. Так называемая "цена отсечения" (цена нефти свыше которой доходы от нефти откладываются в резервы и не тратятся на текущие расходы) заложенная в бюджет 2020 составляет 42$ за баррель.

Текущее падение цен на нефть в район 50$ за баррель по сути означает, что российское правительство будет меньше откладывать в кубышку, а не то, что у него не хватит денег на текущие расходы. Для того, чтобы правительству пришлось тратить резервы, цены на нефть должны опустится ниже 40$ за баррель.

Цены на нефть www.eprussia.ru

И даже в этом случае накопленных резервов хватит на несколько лет. С учетом вышесказанного нет никаких оснований ожидать, что падение цен на нефть может привести к снижению расходов российского правительства или сворачиванию каких-то нацпроектов (нацпроекты могут быть сорваны по другим причинам, а не от отсутствия денег).

Для того, чтобы российские власти исчерпали накопленные резервы и оказались неспособны оплачивать текущие расходы, необходимо несколько лет нефтяных цен на уровне 20-25 долларов за баррель.

Что касается российской экономики, которая и без всякой эпидемии пребывала в стагнации, то скорее всего, темпы ее роста по году будут около 0 или максимум 1%. Какие-либо предпосылки для роста отсутствуют. Серьезного падения также ожидать не стоит ровно потому, что правительство обладает огромными резервами, которые будут расходоваться на поддержку экономики в случае возникновения острых кризисных явлений.

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