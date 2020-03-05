Падение цен на нефть, вызванное эпидемией коронавируса, безусловно, негативно сказывается на российской экономике, в первую очередь за счет падения цен на нефть и другие сырьевые товары.
Нефть и газ формируют боле 60% экспортной выручки РФ и до 40% доходов федерального бюджета, и падение цены почти на 20% сильно скажется на обоих данных показателях.
Следует однако понимать, что последние годы финансовая политика российского правительства была очень консервативна. Последние три года федеральный бюджет сводился с устойчивым профицитом и резервы накапливались. Так называемая "цена отсечения" (цена нефти свыше которой доходы от нефти откладываются в резервы и не тратятся на текущие расходы) заложенная в бюджет 2020 составляет 42$ за баррель.
Текущее падение цен на нефть в район 50$ за баррель по сути означает, что российское правительство будет меньше откладывать в кубышку, а не то, что у него не хватит денег на текущие расходы. Для того, чтобы правительству пришлось тратить резервы, цены на нефть должны опустится ниже 40$ за баррель.
Цены на нефть
www.eprussia.ru
И даже в этом случае накопленных резервов хватит на несколько лет. С учетом вышесказанного нет никаких оснований ожидать, что падение цен на нефть может привести к снижению расходов российского правительства или сворачиванию каких-то нацпроектов (нацпроекты могут быть сорваны по другим причинам, а не от отсутствия денег).
Для того, чтобы российские власти исчерпали накопленные резервы и оказались неспособны оплачивать текущие расходы, необходимо несколько лет нефтяных цен на уровне 20-25 долларов за баррель.
Что касается российской экономики, которая и без всякой эпидемии пребывала в стагнации, то скорее всего, темпы ее роста по году будут около 0 или максимум 1%. Какие-либо предпосылки для роста отсутствуют. Серьезного падения также ожидать не стоит ровно потому, что правительство обладает огромными резервами, которые будут расходоваться на поддержку экономики в случае возникновения острых кризисных явлений.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.