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6 марта • обновлено в 02:54
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Цены на нефть падают из-за коронавируса: Рабинович предупредил об обнищании бюджета РФ

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Падение мировых цен на нефть из-за вспышки коронавируса спровоцирует дефицит бюджета РФ и правительство не сможет исполнить свои обещания по социалке.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский финансист Слава Рабинович. По его словам, единственное, что останется без изменений – это уровень воровства из бюджета чиновников разных уровней, что еще больше истощит его.

"Из-за падения цен на нефть, российский бюджет перестанет быть профицитным и, в конечном итоге, можем стать дефицитным. Резервные фонды перестанут пополняться и начнут таять, обещания по социалке не будут выполнены, и так далее. Единственное, что не изменится – это уровень воровства из бюджета, что приведёт к более быстрому истощению финансовых ресурсов общака путинской ОПГ – так как бюджет РФ эта ОПГ давно приватизировала, сделав его своим общаком", – подчеркнул он.

Цены на нефть

Цены на нефть

На уточнение OBOZREVATEL о том, что недавно глава РФ Владимир Путин заявил о желании снизить зависимость своей экономики от доходов от продажи углеводородов, Рабинович ответил, что "слова Путина о диверсификации экономики стоят примерно столько же, сколько стоят все другие его слова – ноль".

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть марки Brent опустились ниже 50 долларов за баррель и продолжают падение. Для бюджета России – это настоящая угроза. Если такая динамика продолжится, выполнить главный финансовый документ РФ не удастся.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
российская экономика Мировые цены на нефть
Персоны
Слава Рабинович Владимир Путин
Место
Россия
Теги
нефть Новости России
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Иванов Иван
Иванов Иван
Давненько убогого слышно не было...славка жги ещё!!!
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