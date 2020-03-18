Если бы активное продвижение американской нефти шло только в Европу, то это было бы неприятно для РФ, но не катастрофично. Только вот процесс переформатирования рынка имеет глобальный характер и коронавирус только подхлестнул то, что уже шло самостоятельно. Вот как дело обстоит на Востоке, куда Путин пообещал развернуть РФ.

"Беда на нефтяном рынке Европы, куда хлынула саудовская нефть со скидкой в 10 долларов к Brent, пришла к российским нефтяникам не одна.

Государственная нефтехимическая компания Китая – Sinochem – приняла решение отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США".

Это – цитата из российской финансовой прессы. Они это пишут сами для себя и там определяют эту ситуацию как "беда".

"Китай является крупнейшим покупателем российской нефти: в прошлом году в КНР ушло 47% нефтяного экспорта по трубопроводам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. В сумме это 2-2,5 млн баррелей в сутки, или каждая пятая бочка, извлеченная из российских недр.

Sinochem планировала закупить нефть для своего НПЗ в Гуаньчжоу на юго-востоке страны. Однако в материалах тендера отдельным пунктом прописала, что поставщиком не может быть "Роснефть" или ее дочерние структуры".

Или вот еще один очень показательный отрывок.

"Потеря китайских клиентов может стать новым неприятным ударом для российской нефтяной отрасли. "Это выглядит как политическая игра. США и Саудовская Аравия хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им (рос. Нефтянке- ред.) помочь".

Между прочим, все эти ходы американцев, стали возможными исключительно благодаря тому, что Порошенко и его команда, смогли закрепить сами юридические основы для возможности введения этих санкций и теперь американцы душат российскую нефтянку и газовую промышленность удавкой, которую им вложила в руки Украина. Такого в московской прессе не напишут, поскольку это будет прямое обвинение Путина, но наконец-то лысому стало прилетать то, чего мы так хотели в 2014 году.

Круг замыкается. То, что он считал демонстрацией своей силы, на самом деле оказалось демонстрацией слабого места. Вернее – не так. Созданием его и потом – демонстрацией. И вот в него теперь начинают лупить. А ведь на самом деле, китайцы поступили просто. Саудиты им предложили цены, от которых трудно отказаться и Пекину просто надо было найти благовидный предлог, под которым вполне можно скинуть россиян с "хвоста".

Поэтому там и говорят "из-за санкций", а санкции – из-за Украины, а действия РФ против Украины, Китай всегда поддерживал и получается вот какая картина. Долгое время Путин сам втравливал в неприятности того же Мадуро или Каддафи, открыто поддерживая их самоубийственные действия. И вот выясняется, что теперь Китай сыграл Москвой именно таким образом. Поддержал Москву в мероприятиях, которые оказались удавкой на шее, а теперь – выбивают из-под Кремля табуретку. Ничего личного, только бизнес!

Но и личное тут есть, уже без фактора Украины. В игру по выдавливанию РФ с нефтяного рынка, активно включилась и саудовская Аравия. Вот что пишет российская пресса о мотивации Саудитов.

"Саудовская Аравия ведет переговоры с крупными европейскими покупателями Urals, предлагая им перейти на свою нефть. По данным Bloomberg, Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa получили предложение нарастить закупки на 25-200%.

В апреле Saudi Aramco планирует увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки и утроить поставки в ЕС (1,5 млн баррелей в сутки против 0,5 млн в прошлом году).

Саудовская Аравия лишь отвечает на объявленный Россией отказ от квот на добычу в рамках ОПЕК+ с апреля, объяснил Reuters позицию Эр-Рияда высокопоставленный чиновник королевства.

России было "дано много шансов", но она обманывала партнеров по сделке, недовыполняя свои обязательства, и теперь принято решение проявить жесткость, сообщил близкий к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману саудовский".

И да, это уже – личное. Россияне должны понимать, что такая позиция именно лояльной к РФ Аравии, вызвана личной обидой, которую нанес Путин, через своих холуев, нефтяной империи арабов и они готовы работать именно на конечный результат, коим является изгнание РФ с рынков нефти. Вот как это выглядит прямо сейчас.

"Экспорт саудовской нефти превысит 10 млн баррелей в сутки против 7 млн в начале года. Для этого около 250 тысяч баррелей ежедневно будет переориентировано с внутреннего рынка, для которого вместо нефти будет использоваться газ с ГПЗ Фадхили.

Таким образом, более 3 млн баррелей новых ежедневных поставок будет выброшено на рынок с рекордными скидками – 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовский сорт Arab Light будет продаваться на по цене на 10,25 доллара ниже Brent.

Добыча Saudi Aramcо вырастет с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, еще 300 тысяч баррелей в день королевство будет продавать из хранилищ".

В таком случае Штирлиц, любимый киногерой Путина, говорил: "А вот это – провал!".

Причем, это прекрасно понимают уже российские финансисты, экономисты и те же нефтяники. Им очевидно, что речь уже идет не только и не столько о ценовой войне, как вообще о вытеснении РФ из международного нефтяного бизнеса, поскольку основные удары наносятся по российским рынкам сбыта, на которых Москва чувствовала себя наиболее уверенно.

А это значит, что привыкшая рулить ценами и объемами продаже нефти Москва, оказалась за дверью комнаты, где взрослые ребята перечерчивают нефтяную карту мира. Вернее, они ее уже перечертили и теперь смотрят, насколько точно идут изменения, уже заложенные в этот план и обеспеченные запущенными процессами. Поскольку Москва не допущена на этот пир духа, то она может наблюдать его течение примерно вот так:

Но вернемся к нашим баранам или вернее – не баранам и их корыту. Все они еще не поняли, что корыто не просто начало отодвигаться, но что его и вовсе уберут с привычного места и то, на что они рассчитывают в своей пророссийской риторике и деятельности, останется без профита, но наказание за это – никуда не денется. То, что они считают реваншем, на самом деле – мегазасвет для всех. Еще немного, и они перестанут быть нужны своим хозяевам и будут сброшены за борт как балласт.

Приди они на эти места летом и осенью 2014 года, то в таком случае, они могли бы продать свои услуги Москве так, как они это всегда мечтали сделать, а теперь – поезд ушел. Более того, им бы сейчас начать перекрашиваться в патриотов, но они даже не поняли, что время пришло расплетать лапти и снимать кокошники.

И еще, они не поняли главного. Все то, что сейчас начало реально раздавливать их московских хозяев, запустил ненавистный им Порох. Причем, он сумел запустить такое, что работает уже без его активного участия. Никто из них и их хозяев, просто не способен на создание и запуск подобных процессов. А из всего этого вытекает один простой вопрос. Они уверены, что Порох запустил только этот процесс? Вот теперь регионщики вылезли из своих щелей и засветили все свои связи и цели.

Причем, сейчас они влезли в ситуацию, когда все вменяемые деятели максимально дистанцируются от власти, которая уже безусловно получит на холку всю ответственность за этот завал. И сделали они просто потому, чтобы не разделять ее (ответственность) с нынешней властью, которая упоролась настолько, что утратила инстинкт самосохранения. Но вот регионщики влезли в этот курятник и теперь получат не только этот груз себе на холку, но и покажут свою бездарность тому электорату, который их всегда поддерживал.

И в завершении этого обзора, хочу привести слова одного из коллег, которые он оставил под одной из наших материалов на ФБ. На самом деле, они могут послужить ключом к пониманию того, оставил ли Порох еще один сюрприз, теперь уже для зелено-голубой братвы, как уже очевидно, оставил для братвы с цветами "Аквафреш". Вот она:

"Популізм лікується тільки смертю самих популістів!"

Понятно, что после этого, популист умрет в сознании очень многих, расслабившихся пациентов, которые голосовали за исчезнувших из эфира патриотов типа Сявы, Смешка и прочего шлака. Иначе это не лечится.

В любом случае, и урны, и кофеварки, очень скоро окажутся на своих местах и будут исполнять свойственные им функции. В первые будут бросать мусор, а вторые – будут варить кофе и ничего более, никаких кортежей.

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