Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев раскритиковал местных жителей за то, что они просили Канаду об убежище.

Как передает "Карточный домик" в телеграм-канале, он заявил, что таким образом россияне дискредитировали Кузбасс и государство в целом.

"Премьер министр Канады не поможет. Ничего от этого не поменяется. Но эти люди дискредитировали Кузбасс. Дискредитировали Российскую Федерацию. Они сработали не на конструктив, они сработали на негатив", - возмутился он.

По словам Цивилева, жителям не нужно "поднимать шум" в прессе, а "работать вместе, конструктивно, на благо Кузбасса".

Жители Кузбасса записали обращение к властям Канады с просьбой предоставить им убежище и забрать из России. Это видео надо в ОРДЛО крутить, где люди сегодня стоят в очередях за российскими паспортами. Пусть видят, как выглядит реальная жизнь в РФhttps://t.co/K8GI8Tu7yD — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство граждан России поддерживают оккупацию и сепаратизм в Украине, одобряя агрессию президента Владимира Путина.

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