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Целый город в России попросился в Канаду: власти занервничали

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев раскритиковал местных жителей за то, что они просили Канаду об убежище.

Как передает "Карточный домик" в телеграм-канале, он заявил, что таким образом россияне дискредитировали Кузбасс и государство в целом.

"Премьер министр Канады не поможет. Ничего от этого не поменяется. Но эти люди дискредитировали Кузбасс. Дискредитировали Российскую Федерацию. Они сработали не на конструктив, они сработали на негатив", - возмутился он.

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По словам Цивилева, жителям не нужно "поднимать шум" в прессе, а "работать вместе, конструктивно, на благо Кузбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство граждан России поддерживают оккупацию и сепаратизм в Украине, одобряя агрессию президента Владимира Путина.

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Россия
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коршун федот
коршун федот
Да какая экология? Просто немытая и обосраная.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Там тема экологии поднята, по украинцы увидели своё. Кстати, буры из ЮАР переезжают в Россию, а не в Канаду или, прости Господи, вна Украину.
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Кому вы алкаши нужны в Канаде? Вове своему спасибо скажите,он всему миру помог и вам скоро поможет подохнуть.
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