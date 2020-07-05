"Царь" Путин из-за проблем в России может устроить новую эскалацию, – Климкин

Обнуление президентских сроков Владимира Путина и расширение его полномочий может вылиться в новые внешние эскалации и провокации, а сама его власть будет больше напоминать царскую, чем президентскую.

Так о последних политических событиях в России высказался бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24", в качестве примера назвав возможность главы РФ отменять вето и назначать судей.

"Он не просто остается руководителем страны, его власть сейчас больше похожа на царскую, чем президентскую, так как ни один глава цивилизованного государства не может, например, отменять вето двумя третями голосов в парламенте, а он теперь может за счет ручного конституционного суда. То, что он может делать, назначая и влияя на назначение всех судей, все, что происходит в России, дает ему власть, которой нет ни у одного цивилизованного руководителя", — сказал он.

При этом Климкин считает, что все внутренние проблемы РФ Путин будет компенсировать за счет внешней агрессии.

"Путин будет оставаться у власти. Раньше он был главным "смотрящим" и гарантом, а сейчас действительно будет иметь власть, которая напоминает царскую. И сейчас он находится в непростой ситуации, потому что внутренние проблемы наслаиваются, они не имеют простых или популярных решений, поэтому шанс на то, что он будет пытаться балансировать за счет внешних эскалаций или провокаций, очень высок", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин проголосовал за поправки в конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков. Позже россияне в сети раскритиковали "вечного" президента.