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''Царь ненастоящий'': Путину предрекли политическую смерть из-за Курил

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Передача Курильских островов Японии критически подорвет рейтинги президента России Владимира Путина. Хотя и не вызовет в РФ широкомасштабных протестов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий. По его словам, сейчас Путин бьет по тем чувствам россиян, на которых активно играл, когда отбирал Крым у Украины.

"Да, это не вызовет очень сильных протестов. Но галочку поставят, что на самом деле Путин – никакой не "собиратель". "А царь-то ненастоящий", как говорится. Это может очень усилить восприятие народом Путина как подменного царя", – пояснил Дикий.

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Он уверен, что курильский вопрос ударит по репутации Путина. Точно также, как в свое время Крым очень сильно стабилизировал его власть на несколько лет.

Курильские острова

Курильские острова

"Сейчас это не выстрелит, но когда через пару лет будет дестабилизация России, ему это припомнят. Путин сейчас идет на очень болезненный шаг для тех людей, на которых он и опирался", – подвел итог эксперт.

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Персоны
Владимир ПутинЕвгений Дикий
Место
Россия
Теги
Новости РоссииРоссияЯпония
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CARGO 100
CARGO 100
А кто собрался их отдавать, эксперт сраный?
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Куни Чан
Куни Чан
Ой в какой то стране огромный полуостров отдали, а все так сплотились.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Еще один опущеный рагуль (в Айдаре служили и служат 100% пидарасов) расхрюкался.
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