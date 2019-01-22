''Царь ненастоящий'': Путину предрекли политическую смерть из-за Курил

Передача Курильских островов Японии критически подорвет рейтинги президента России Владимира Путина. Хотя и не вызовет в РФ широкомасштабных протестов.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий. По его словам, сейчас Путин бьет по тем чувствам россиян, на которых активно играл, когда отбирал Крым у Украины.

"Да, это не вызовет очень сильных протестов. Но галочку поставят, что на самом деле Путин – никакой не "собиратель". "А царь-то ненастоящий", как говорится. Это может очень усилить восприятие народом Путина как подменного царя", – пояснил Дикий.

Он уверен, что курильский вопрос ударит по репутации Путина. Точно также, как в свое время Крым очень сильно стабилизировал его власть на несколько лет.

Курильские острова

"Сейчас это не выстрелит, но когда через пару лет будет дестабилизация России, ему это припомнят. Путин сейчас идет на очень болезненный шаг для тех людей, на которых он и опирался", – подвел итог эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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