Трясло от взрывов: путинское село в России настигла новая катастрофа

В России жители поселок Роза в Челябинской области, который когда-то спасал Владимир Путин, пострадал от новой катастрофы.

Местные жители сообщили о провалах в земле, которые могли образоваться от взрывных работ, проводимых на Коркинском разрезе. По их словам, провалился асфальт на глубину человеческого роста, пишет "Знак".

"В ночь на 11 июля поселок Роза трясло от взрывов, которые проводит предприятие „Промрекультивация“ на карьере. Всех жителей уверили, что разрез Коркинский не работает и вреда не приносит. Но мы все слышим. По всей территории разреза поставили охрану, никого не пускают, чтоб посмотреть, что там творится", — приводит слова местной жительницы Елены Шегуновой "Гражданский патруль".

"Знак"

Также жители Розы сообщают, что от толчков в домах на соседних улицах со стены слетели кухонные шкафы.

Поселок Роза стал известен на всю Россию после того, как в 2012 году его прилетел спасать на тот момент премьер-министр Владимир Путин. Тогда было организовано переселение нескольких кварталов, которые находились у самого края Коркинского разреза и могли попросту сползти в него.

"Знак"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Владимир Путин опасается сослуживцев погибших на российской атомной подводной лодке "Лошарик" моряков.

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