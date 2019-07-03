Трупы видели еще в феврале: вскрылся жуткий факт о тайне перевала Дятлова

В тайне о гибели группы туристов на перевале Дятлова вскрылась новая мистическая деталь.

Так, в эфире передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" на российском ТВ, Зоя Сафина, которая работала в 1959 году санитаркой в госпитале, куда доставили некоторых погибших, озвучила весьма странный момент.

В частности, она говорит, что еще в феврале 1957 года видела трупы двух девушек из группы Дятлова. При этом официально считается, что одну из них нашли только весной — и она чисто физически не могла быть в морге.

Правда, участники шоу сошлись во мнении, что Сафина просто ошиблась — и видела она каких-то других погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее побывавший на перевале Дятлова эксперт Эдуард Туманов заявил, что по крайней мере одного из туристов перед смертью пытали.

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