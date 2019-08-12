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Труп в чехле для сноуборда: в Москве обнаружили жуткую находку

1.1т Читать материал на украинском

На севере Москвы в гараже был найден мумифицированный труп, спрятанный в чехол для сноуборда.

Как пишет "МК", страшная находка была сделана на улице Дубнинская. Женщина, арендовавшая гараж для хранения личных вещей, обратила внимание на странный предмет на стеллаже.

Прибывшие полицейские извлекли из чехла для сноуборда мумию мужчины, умершего около 4 месяцев назад.

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Труп нашли в гараже

Труп нашли в гараже

Иллюстрация

Возраст погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее территории одной из школ Голосеевского района Киева обнаружили труп иностранца со следами насильственной смерти.

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бедный заробитчанин-нераб.Напрасно маты и диты чекают тату с грошами и ковбасой на батькивщине. Сгинул татко в столице клятого ворога. Даже томос не помог. Треба працювать в пшековских толчках
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