Трудно удерживать власть: Пионтковский высказался о болезни и "слабом здоровье" Путина

Власть главы России Владимира Путина ослабевает, что может быть связано с ухудшением его здоровья.

Такое мнение высказал в интервью OBOZREVATEL российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский, комментируя слухи о том, что у 68-летнего Путина обнаружили болезнь Паркинсона.

"Я все время старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина. Но есть объективные вещи. Например, он полгода сидит в бункере и есть явные странности в его поведении. В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина", – рассказал он.

По словам Пионтковского, это связано не с людьми из окружения главы РФ, и "чисто физически".

"Человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна", – добавил политолог.

Как писал OBOZREVATEL, издание The Sun со ссылкой на свои источники в Москве сообщило, что якобы 68-летний Владимир Путин может страдать болезнью Паркинсона. По этой причине он может уйти в отставку в 2021 году.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин согласится покинуть высший пост только в случае ухудшения состояния здоровья и не исключает, что он действительно может быть болен.