Троицкий пообещал Путину Майдан в России

Российский оппозиционер, публицист, музыкальный критик Артемий Троицкий допустил, что изменения в конституцию РФ, "обнуление" президентских сроков и возможность Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента станет причиной протестного "бурления" в стране "вплоть до Майдана".

"Вероятность такого развития событий – не нулевая. Я бы дал этому порядка 60%", – написал он в блоге OBOZREVATEL.

"Другое дело, что из этих 60% шанс на успех и удачную народную революцию гораздо более призрачный. Но то, что это не пройдет для Путина даром – это весьма вероятно, больше 50%", – добавил публицист.

Революция Достоинства в Киеве, Владимир Путин, коллаж

По его мнению, Кремль затеял "игры в демократию" - референдум по изменениям в конституцию, который не предусмотрен Основным Законом этого государства. "Разумеется, они затеяли это, рассчитывая, что они на 100% фальсифицируют всё, что надо, и результат будет положительный. И это будет означать, что народ России поддерживает Владимира Путина и его бессрочное диктаторское монархистское правление. Но я думаю, что тут они, возможно, и промахнулись", – заметил Троицкий.

По оценкам оппозиционера, "натяжки, фальсификации, вбросы и прочее" на референдуме будут масштабными, и "народ сильно рассердится". Несмотря на разрозненность оппозиции, на этот раз она может объединиться, а к числу россиян, которые критически настроены к власти, могут присоединиться те, "которым Путин просто надоел, то, что называется, за*бал", – допустил Троицкий.

Как писал OBOZREVATEL:

10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться.

Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников, проанализировав эти события, пришел к выводу, что путинская Россия приближается к сталинской, и что 1937 год "уже стучится в дверь".

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