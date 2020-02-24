Три недели в реанимации: в России ребенок проглотил заколку-неведимку

В Тюмени пятилетняя девочка проглотила заколку-невидимку, которая попала ей в почку. Врачам чудом удалось спасти ребенка.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу, передает Znak.com.

Хирурги сразу заподозрили, что причиной состояния девочки может быть инородный предмет, который она, возможно, проглотила ранее. На рентгенографии стало видно, что со стороны почки отчетливо просматривалась тень тонкого продолговатого металлического предмета.

vsluh.ru

"Во время экстренной операции окончательно выяснилось, что девочка проглотила заколку-невидимку, которая сначала застряла в двенадцатиперстной кишке, а потом повредила стенку кишечника и ушла в почку", – уточнили в департаменте.

Врачи извлекли заколку, восстановили целостность двенадцатиперстной кишки и проложили временный обходной путь из желудка в тонкий кишечник, чтобы еда не раздражала рану и не мешала заживлению. После вмешательства ребенок три недели находился в реанимации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе годовалая девочка отравилась наркотиками, а ее мать сбежала.

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