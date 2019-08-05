"Тревожно": названа главная опасность для власти Путина

Протесты в России 27 июля и 3 августа показали, что для властей эта ситуация выглядит "явно тревожно".

"На самом деле, здесь важны две вещи: решимость этого активного меньшинства и соотношение активных противников власти и активных сторонников власти". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По оценкам оппозиционера, "решимость участников возрастает", одновременно активных сторонников власти становится все меньше.

Протесты с Москве 3 августа 2019 года Ведомости

Гозман допустил, что количество протестующих может снижаться, "но в такой ситуации из числа протестующих естественным образом выделяется достаточно радикальная группа, которая готова идти уже не только на мирные акции, но и на другие тоже".

"Вопрос не в том, затухнет протест или нет. Сегодня вопрос в том, останется ли он относительно массовым и мирным, или он перейдет в подполье со всеми революционными и жесткими методами", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе акции протеста в Москве 3 августа силовики задержали более тысячи человек, среди которых около полусотни детей. Ранее российский журналист Игорь Яковенко в блоге OBOZREVATEL заявил: "Очень многое будет зависеть от того, насколько умело организаторы протеста смогут его вести".

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