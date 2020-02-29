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29 февраля • обновлено в 13:26
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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Журналист Все статьи автора

Третья мировая: будет ли воевать Россия с Турцией

7.9т

Мы как-то так устроены, что во всём ищем кошмар. Так и сейчас, когда самолёты прошлись по турецким войскам, то половина заголовков по этому поводу про третью мировую войну. Единственное отличие, это слово "началась" от сочетания "мы накануне". Но, на самом деле, есть несколько причин эту войну не начать, причём, причины с обеих сторон.

Новости
Великоимперский капец

Турция эту войну не начнёт, потому что: у России вторая армия в мире. Несмотря на пятый пункт договора НАТО о взаимной защите, на саму Турцию никто не напал, она ведёт непонятную войну в Сирии. Вряд ли американские (немецкие, британские и пр.) солдаты захотят быть убитыми за турецкую войну в Сирии. Россия — один из крупнейших торговых (туристических) партнёров Турции, думается Эрдоган помнит запреты Путина своему покорному населению ездить туда, куда он скажет. У Турции частично российское оружие, так что, если война с Россией, то о ремонте этого оружия можно забыть.

Новости
Россия и Турция оказались на грани войны

Теперь про Россию. Она не начнёт войну, потому что: у Турции вторая по мощности армия в НАТО после США. Если начать полномасштабную войну, то Турция полностью захватит Сирию — у неё с ней сухопутная граница, а у России нет. Если будет полномасштабная война, то Крым станет "не наш", то есть станет турецким. Потери России будут чудовищными, что вызовет радикальное озлобление обнищавшего народа, а там недалеко и Навального массово полюбить. Неизвестно, как поведут себя ближайшие кремлёвские друзья и товарищи, которым эта война не нужна. Украина обязательно воспользуется этой войной, вполне понятно как. Лежащий в окопе с берданкой Прилепин не спасёт ситуацию. И это только то, что лежит на поверхности. Если копнуть финансовые интересы, то вообще не о чём говорить. А есть еще и личность Эрдогана, который вежливый, но крайне жёсткий и агрессивный. За его спиной монолитная сплочённая нация, ежедневно воюющая с курдами, иранцами, сирийцами и всякими ИГИЛами, запрещёнными в России. Так что с Эрдоганом мерятся детородными органами нужно крайне осторожно.

Новости
Россия и Турция оказались на грани войны

Ах, кстати, а что российский народ? Да, мы как-то о нём забыли. А народ получит очередную блокаду всего турецкого. По этому поводу в сети гуляет прекрасная карикатура Ёлкина: стоит Путин и кричит "Не стреляйте, у меня заложник!" А заложник у него — огромный красный помидор, который он крепко обхватил руками.

Во всё, что тут описано, я свято верю. Но есть одно уточнение. Когда-то я свято верил, что Россия не будет воевать ни с Грузией, ни с Украиной — мне это казалось вершиной абсурда. Но я ошибся.

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Автор
Матвей Ганапольский Матвей Ганапольский
Место
Россия
Источник
Источник: Эхо Москвы
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Сергеев Вячеслав
Сергеев Вячеслав
Про какую такую "2-ю армию в мире" Матвей тут рассказывает? Это такой же миф как и все остальные вымыслы про "победы". В их армии, в основном, "служат" дети 18-ти лет. Это мясо. Боевого, взрослого там совсем немного, да и то в Сирии и на Донбассе.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Мотькагoвнo,может ещё за вна урину воевать?
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Тётю Moтю понесло.
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