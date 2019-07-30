Треть россиян против Путина: обнародован провальный рейтинг президента РФ

Более половины россиян - 54% - хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом РФ после 2024 года.

Такие данные показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%. Последнее исследование проводилось с 18 по 24 июля среди 1606 респондентов.

38% респондентов не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока. Год назад так считало на 11 п.п. меньше, в октябре 2013 года таких ответило 45% опрошенных.

Владимир Путин

До рекордных 8% снизилась доля тех, кто затруднился с ответом. Раньше так отвечали от 14% до 26%.

До максимума с июля 2001 года, до 43%, выросла доля респондентов, которые говорят, что люди доверяют Путину, потому что не видят альтернативы. В 2016 году так считали 29% опрошенных. До минимума за тот же срок снизилась доля тех, кто объясняет доверие Путину тем, что люди надеются, что он и дальше сможет справляться с проблемами страны, сейчас так считают 24% против 39% в 2016 году.

На президентских выборах за Путина готовы голосовать 40% респондентов, или 54% из тех, кто пошел бы на выборы. Электоральный рейтинг Путина не меняется после падения в июне 2018 года из-за пенсионной реформы.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил динамику показателей тем, что люди стали реже надеяться, что Путин выведет российскую экономику из тяжелой ситуации. По словам социолога, наиболее критичны к президенту люди от 25 до 30 лет, относительно более образованные и обеспеченные, которые скоро начнут определять общественное мнение, авторитет же Путина держится на его безальтернативности.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что рейтинг российского президента Владимира Путина на самом деле составляет 10% твердой поддержки людей, которых можно назвать бенефициарами его режима.

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