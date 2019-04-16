"В расстрельных списках Путин и Медведев": в России объяснили любовь к "мстителю" Сталину

Результаты опроса российской исследовательской организации "Левада-центр", в котором 70% россиян положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина, показывают их разочарование в нынешнем президенте страны Владимире Путине.

Люди устали от коррупции и колоссального воровства, они ненавидят путинский режим и считают, что Россией должен управлять жесткий и непоколебимой воли человек в деле "наведения порядка", каким и был советский лидер, написал в блоге на OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Россияне считают, что пора вернуть былые победы под проверенным знаменем великого вождя. Чувствуется разочарование в Путине, от которого "требуется железная рука, а она недостаточно железная". Воровство и коррупция всем надоели. Выражение "Сталина на вас нет!" становится буквальным", — предположил журналист.

Иосиф Сталин и Владимир Путин cont.ws

По его мнению, нынешний режим в России люди ненавидят и хотели бы видеть расстрельные списки с именами премьера Дмитрия Медведева и даже самого Путина. Поэтому по стране и устанавливают символические надгробия с его именем.

"В этом смысле Сталин должен выполнить роль "народного мстителя", который совершит праведный суд и раздаст всем по заслугам, невзирая на личности, связи, звания и былые заслуги. Такой перекос в психике населения подтверждает глубокий инфантилизм постсоветского общества. Мол, сам я ничего не в силах изменить, но однажды придет условный Сталин и свершит акт справедливого возмездия, вернув все на круги своя. В головах обывателей угнездился распропагандированный победобесием Иосиф Виссарионович. Но в какой момент этот образ начнет вымещать кухонный Пугачев", — подытожил Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Владимира Путина обвалился: главе РФ указали на фатальный промах.

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