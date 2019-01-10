Требует миллионы: в деле об изнасиловании полицейской в России случился новый поворот

Полицейская-дознавательница из российской Уфы, которая обвинила своих коллег в групповом изнасиловании, собирается потребовать 30 млн моральной компенсации.

Об этом заявил знакомый подозреваемых Андрей Шурухин, пишет "Московский комсомолец". "Она выставила материальные претензии. Речь шла о сумме по 10 млн рублей с каждого обвиняемого. Хотя ее адвокат поначалу отказывалась от любых денег. Посмотрим, как все это будет выглядеть. В рамках уголовного дела такое возможно", – подчеркнул он.

При этом стало известно, что состоялась очная ставка между потерпевшей и ее подругой, которая проходит в деле, как свидетельница.

"КП"

"На свидетельницу во время опознания зачем-то надели белый парик, хотя свои волосы у нее темные. Дальше состоялась очная ставка между ними, куда дознавательница явилась в медицинской маске и солнцезащитных очках. Лицо потерпевшей было полностью закрыто. Якобы она испугалась встречи со свидетельницей, поэтому замаскировалась. Это было ее пожелание", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября стало известно, что в Уфе трое полицейских изнасиловали свою коллегу на рабочем месте в здании участка. Как выяснилось, один из полицейских (старший по званию) приказал прийти в кабинет девушке-дознавателю. Распивая алкогольные напитки, сослуживцы всю ночь издевались над своей жертвой.

При этом коллеги начальников полиции уверены, что изнасилования не было и девушка якобы сама могла согласиться вступить в половой акт с тремя мужчинами.

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