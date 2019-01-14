"Травили и подпиливали ножки стула": бабушка сестер-убийц из Москвы рассказала об издевательствах

Мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трёх его дочерей, решила выписать из своей двухкомнатной квартиры старшую сестру — Крестину.
По словам сестры Михаила Наиры, её мать была вынуждена съехать, так как девочки якобы издевались над ней, когда их отец был в отъезде. Лидия Хачатурян заявила, что не хотела жаловаться своему сыну, тем самым ограждая его от переживаний, пишет "Московский комсомолец".
Женщина обратилась с иском в Бутырский суд, сообщает издание. Ранее она через суд официально выписала бывшую жену Михаила Аурелию и их общего сына Сергея.
Кристина Хачатурян
РИА Новости
"Мама так и сказала, что она не вечная и пока она жива, она хочет выселить из своей квартиры убийцу её сына", - заявила Наира.
По словам женщины, Михаил сдавал квартиру в Солнцево, все деньги от сдачи поступали на счёт Крестины, потому что она старшая. В её обязанности входило оплачивать коммунальные платежи за бабушкину квартиру.
"Но после смерти мы узнали, что она ничего не оплачивала — куда деньги уходили, Бог знает. А квартира эта мамина, она единственная собственница", - рассказала Наира.
Сестра покойного утвеждает, что девочки над бабушкой постоянно издевались.
"Давали снотворное, подпиливали ножки стула. Вплоть до того, что толкнули её, она упала, повредила руку", - утверждает Наира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.
Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.
По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.
2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян сроком до 28 сентября.
Басманный суд Москвы 27 сентября выпустил из СИЗО Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
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