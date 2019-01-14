"Травили и подпиливали ножки стула": бабушка сестер-убийц из Москвы рассказала об издевательствах

Мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трёх его дочерей, решила выписать из своей двухкомнатной квартиры старшую сестру — Крестину.

По словам сестры Михаила Наиры, её мать была вынуждена съехать, так как девочки якобы издевались над ней, когда их отец был в отъезде. Лидия Хачатурян заявила, что не хотела жаловаться своему сыну, тем самым ограждая его от переживаний, пишет "Московский комсомолец".

Женщина обратилась с иском в Бутырский суд, сообщает издание. Ранее она через суд официально выписала бывшую жену Михаила Аурелию и их общего сына Сергея.

Кристина Хачатурян РИА Новости

"Мама так и сказала, что она не вечная и пока она жива, она хочет выселить из своей квартиры убийцу её сына", - заявила Наира.

По словам женщины, Михаил сдавал квартиру в Солнцево, все деньги от сдачи поступали на счёт Крестины, потому что она старшая. В её обязанности входило оплачивать коммунальные платежи за бабушкину квартиру.

"Но после смерти мы узнали, что она ничего не оплачивала — куда деньги уходили, Бог знает. А квартира эта мамина, она единственная собственница", - рассказала Наира.

Сестра покойного утвеждает, что девочки над бабушкой постоянно издевались.

"Давали снотворное, подпиливали ножки стула. Вплоть до того, что толкнули её, она упала, повредила руку", - утверждает Наира.

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