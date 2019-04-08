"Травили газом, взрывали колодцы": в России опубликовали секретные документы по Крыму

Минобороны РФ опубликовали ранее секретные документы, посвященные 75-летию начала Крымской наступательной операции во Второй мировой войне.

Документы охватывают период за 1941-1945 года, сообщает военное ведомство России.

"В опубликованном в разделе приказе командующего 51-й отдельной армией генерал-полковника Ф.И. Кузнецова говорится о подготовке к обороне полуострова и создании укрепленных районов обороны вокруг Симферополя, Карасубазара (Белогорска), Евпатории и Феодосии. К фортификационным работам привлекались не только воинские формирование, но и местное население", – отмечается в сообщении.

Минобороны страны-агрессора также выложило документы об осажденном Севастополе. Показан отчет о боевой деятельности 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота, доставлявших грузы различного назначения из Новороссийска, транспортировавших раненых, продукты, топливо, боеприпасы и многое другое.

"Обширный блок посвящен героической обороне Аджимушкайских каменоломен, которые были в мае 1942 года превращены их защитниками в неприступную крепость. Несколько месяцев подземный гарнизон из тысяч советских солдат и местных жителей героически противостоял окружившему их противнику. Защитников каменоломен травили газами, устраивали обвалы, заваливали и взрывали входы и колодцы с пресной водой. О подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен стало известно в 1944 году", – сказано в информации на сайте.

В Минобороны РФ сообщили, что опубликованные документы "направлены на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории, а также попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны".

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

Секретные документы по Крыму Минобороны РФ

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