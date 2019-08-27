Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана

2.1т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 августа, угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Путин подошел к лотку с мороженым и заказал два в стаканчике: сливочное и шоколадное. "За меня тоже заплатите?" – спросил его Эрдоган. "Заплачу, вы же гость", – ответил Путин.

Новости
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина

Путин встретился с Эрдоганом на МАКСе

Путин встретился с Эрдоганом на МАКСе

Кроме того, российский президент угостил лакомством всю турецкую делегацию, заплатив в общей сложности 5 тысяч рублей.

"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", – сказал Путин, кивая на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. "Спасибо за щедрость", – отреагировал тот.

Путин угостил Эрдогана мороженым

Путин угостил Эрдогана мороженым

Скриншот из видео

Пользователей разозлила "показуха" со стороны Путина. "Чем бы дитя не тешилось", "Ну прямо спектакль какой-то", "Смотрите, россияне, вот так это г*вно тратит наши деньги", "Ну вот же доказательство, что Путин всех политиков купил", "Не Путин угостил, а налогоплательщики", – написали в комментариях.

"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана
"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана
"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана
"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана
"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пытался продать Эрдогану свой лимузин российского производства "Аурус".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
14
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы,а украинские литаки и гвинтокрылы в МАКСе участвуют? Или вы тильки в кастрюльках стрыбать умеете?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пфффф... Только кастрюли могут такое публиковать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...