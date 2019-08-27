"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 августа, угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Путин подошел к лотку с мороженым и заказал два в стаканчике: сливочное и шоколадное. "За меня тоже заплатите?" – спросил его Эрдоган. "Заплачу, вы же гость", – ответил Путин.
Путин встретился с Эрдоганом на МАКСе
Кроме того, российский президент угостил лакомством всю турецкую делегацию, заплатив в общей сложности 5 тысяч рублей.
"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", – сказал Путин, кивая на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. "Спасибо за щедрость", – отреагировал тот.
Путин угостил Эрдогана мороженым
Скриншот из видео
Пользователей разозлила "показуха" со стороны Путина. "Чем бы дитя не тешилось", "Ну прямо спектакль какой-то", "Смотрите, россияне, вот так это г*вно тратит наши деньги", "Ну вот же доказательство, что Путин всех политиков купил", "Не Путин угостил, а налогоплательщики", – написали в комментариях.
- Мне в стаканчике— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019
- Шоколадное или сливочное?
- И то, и другое!
Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu
Эрдоган: За меня тоже заплатите?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019
Путин: Заплачу, вы же гость
Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пытался продать Эрдогану свой лимузин российского производства "Аурус".
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