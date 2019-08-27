"Тратит наши деньги": Путин разозлил россиян "подкупом" Эрдогана

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 августа, угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Путин подошел к лотку с мороженым и заказал два в стаканчике: сливочное и шоколадное. "За меня тоже заплатите?" – спросил его Эрдоган. "Заплачу, вы же гость", – ответил Путин.

Путин встретился с Эрдоганом на МАКСе

Кроме того, российский президент угостил лакомством всю турецкую делегацию, заплатив в общей сложности 5 тысяч рублей.

"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", – сказал Путин, кивая на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. "Спасибо за щедрость", – отреагировал тот.

Путин угостил Эрдогана мороженым Скриншот из видео

Пользователей разозлила "показуха" со стороны Путина. "Чем бы дитя не тешилось", "Ну прямо спектакль какой-то", "Смотрите, россияне, вот так это г*вно тратит наши деньги", "Ну вот же доказательство, что Путин всех политиков купил", "Не Путин угостил, а налогоплательщики", – написали в комментариях.

- Мне в стаканчике

- Шоколадное или сливочное?

- И то, и другое!

Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин пытался продать Эрдогану свой лимузин российского производства "Аурус".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.