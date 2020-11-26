Коллеги прислали несколько ссылок на статьи и обширные видео, где русскоязычные ресурсы сейчас мочат тему о подтасовке выборов в США. Причем, это именно русскоязычные ресурсы, вещающие из Европы, Израиля и самих США. Тут можно попробовать посчитать, на какую целевую аудиторию это все рассчитано, только в этот раз интересно другое.

Удивительно здесь то, что сам Трамп многократно подчеркивал то, как жестко он обходится с Москвой, а из Москвы – тоже поддерживали этот цирк, демонстрируя деланное возмущение и обиды. Но мы то помним, как в марте эта игра в политический пинг-понг была нарушена саудитами, которые прямо сказали, что плюют на прибыли и будут душить Путина, пока Московия не испустит дух.

Именно тогда мир увидел отрицательные цены на нефть. И тут произошло невероятное, Путин лично стал названивать товарищу принцу, а ему все время говорили, что принц сильно занят и не может говорить с лидером энергетической сверхдержавы. И тогда Путин позвонил Трампу, с просьбой повлиять на саудитов.

Тогда этот эпизод почти никто не комментировал, но простой вопрос – как внешне враждебные стороны могли так быстро и "с телефона" найти общий язык. И вообще почему Путин звонил именно Трампу, а не Си Цзиньпину, ведь Китай является крупнейшим потребителем саудовской нефти. Но нет, Путин попросил Трампа и тот не отказал. Он жестко надавил на Аравию и та отпустила кадык Путина.

Как видно, здесь указан объем аудитории Трампа на Фейсбуке и Твиттере, со всеми вытекающими последствиями. Ну а суть эксперимента состояла в том, насколько долго эти скрины, без обличающих речей или комментариев, провисят под этой темой. Я дал час времени, но наверное, надо было смотреть минут через пять. Как и следовало ожидать, пост был бесследно удален. Выводы по картинкам и по реакции на них каждый может сделать самостоятельно.