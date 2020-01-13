"Трамп зависит от Москвы": дипломат указал на признак

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что обвинение Украины во вмешательстве в выборы в США, высказанное президентом Дональдом Трампом, может быть связано с его зависимостью от России.

"Думаю, дает о себе знать определенная зависимость Трампа от российского руководства", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Она нам не известна, но мы можем допускать, что зависимость есть, особенно в контексте тех планов, которые у него были относительно строительства Trump Tower в Москве, относительно его пребывания в Москве, достаточно неоднозначного, и так далее", – заметил дипломат.

Дональд Трамп

По его мнению, обвинения Трампа можно рассматривать как "попытку отвлечь внимание от российского следа, который является очевидным". "Обвинять Украину во вмешательстве в американский избирательный процесс, честно говоря, не уместно. Зато то, что делали целые "фабрики троллей" России – реально доказано и является очевидным фактом", – добавил Огрызко.

В то же время он подчеркнул, что президента Трампа нельзя отнести к числу противников Украины. "Именно при Трампе Украина начала получать оружие, которое демократы в лице Обамы нам не давали", – напомнил дипломат.

"Я бы не преувеличивал и не преуменьшал значение этого заявления. Думаю, Украине надо спокойно на это отреагировать, пропустив мимо ушей", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 12 января Дональд Трамп в своем Twitter в контексте процедуры импичмента высказал обвинение в адрес Украины. "Это выглядит так же, как все, что мы уже видели. От российского вмешательства до украинского, которое стало мошенничеством с импичментом", – заявил он.

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