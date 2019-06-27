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Трамп встретится с Путиным: Бутусов сказал, что грозит Украине

4.2тЧитать материал на украинском

Несмотря на обещание президента США провести "хороший разговор" с президентом России, нет никаких оснований предполагать, что Вашингтон планирует "откат" в позиции в отношении Москвы.

"Я не вижу, в чем может быть откат", – сказал OBOZREVATEL журналист, военный эксперт Юрий Бутусов.

"Разговоры про откат Трампа идут с того момента, как он только избирался на пост президента. Но если посмотреть на фактические действия США после этого, то мы видим, что на самом деле поддержка Украины только усилена. Поэтому на данный момент я не вижу фактических оснований предполагать обратное", – подчеркнул он.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Мелания Трамп

Владимир Путин, Дональд Трамп, Мелания Трамп

Официальный сайт президента России

Отвечая на вопрос, следует ли рассматривать как некий негативный знак тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на очередной саммит Большой Двадцатки, Бутусов напомнил: "Украина не является членом G20, Украина очень слабо интегрирована в мировую экономику и политику".

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"Поэтому я не вижу ничего особенного и неестественного в том, что нас туда не приглашают", - заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита G20 президент США Дональд Трамп в контексте встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Юрий БутусовДональд ТрампВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Американский посол доведет потом до укропского руководства что Путин с Трампом решат.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Трамп...Путин ... ваше дело сторона...сиди себе в шаровары попёрдывай да гымн спивай
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В ПАСЕ...этот хмырь тоже не видел задниц
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